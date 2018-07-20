Зарезали фигуриста Дениса Тена в Алма-Ате

Бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи фигурист из Казахстана Денис Тен скончался в четверг в Алма-Ате на 26-м году жизни в результате ножевого ранения.

Помимо бронзы Олимпиады в Сочи, он выиграл серебро чемпионата мира 2013 года, бронзу чемпионата мира-2015. С 2004 по 2010 год тренировался в Москве под руководством Елены Буяновой и Татьяны Тарасовой. Затем переехал в США, где работал с Фрэнком Кэрроллом. Впоследствии сотрудничал с российским специалистом Николаем Морозовым.

Ранили из-за зеркал

Фигурист получил ножевое ранение в Алма-Ате на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой около 15 часов дня по местному времени (12:00 мск). Тен застиг двух человек при попытке кражи зеркал с его автомашины. В результате возникшей потасовки спортсмену было нанесено ранение в бедро. Тен потерял много крови, около трех литров.

По словам исполняющего обязанности главврача Центральной городской клинической больницы Алма-Аты Ержана Куттыгожина, Тен поступил в больницу в 15:23 по местному времени уже в состоянии клинической смерти. «Более двух часов проводили реабилитационные мероприятия, но, к сожалению, спасти героя нам не удалось. В 17:30 была констатирована биологическая смерть. Эта трагедия заденет каждого казахстанца. Это наше общее горе», — заявил Куттыгожин журналистам.

Невосполнимая утрата

Министр культуры и спорта Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы назвал гибель Тена невосполнимой утратой и непоправимой трагедией. «Денис Тен, наш великолепный фигурист, легенда нашего спорта, несмотря на все усилия лучших и сильнейших врачей, умер. Ему только исполнилось 25 лет. Это страшно и несправедливо. Огромное горе родителей, слезы для всех, кто знал Дениса, все его очень любили и уважали», — написал Мухамедиулы на своей странице в Facebook.

«Огромная кровопотеря, экстренная операция, консилиум лучших врачей. Спасти Дениса было бы чудом. Мы до последнего верили в чудо. К огромному сожалению, оно не произошло. Безусловно, мы окажем любую помощь родителям Дениса, но ничто не вернет им сына. Я от всего сердца выражаю им свои соболезнования. Пожалуйста, держитесь. Непоправимая трагедия. Невосполнимая утрата», — написал министр.

В России скорбят о гибели Тена

Новость о гибели Тена стала шоком для российских фигуристов и тренеров, для многих из них спортсмен из Казахстана был другом и товарищем. В 2004 году он начал сотрудничество с российскими тренерами Еленой Буяновой и Татьяной Тарасовой, прожил в Москве семь лет. «Денис — потрясающий талант. Такие рождаются единицами, он талантлив не только в спорте, но и в жизни. Очень разносторонний человек. Это ужасное горе…» — сказала Буянова РИА Новости.

«У него с детства были звездные задатки, но ему было тяжело пробиваться, — рассказала специалист. — Но он был гениален. Как говорят, посредственность сама пробьется, а гениальным надо помогать. Мы всегда очень хотели, чтобы мир увидел, что есть такой мальчик из Казахстана. Ему предлагали кататься за Россию, но я как его тренер была против, потому что такие люди должны выступать за свою родину. В итоге он завоевал медаль Сочи, что стало плодом его труда. Я не могу в это поверить…»

Тарасова назвала гибель спортсмена трагедией. «Какой кошмар! Какая трагедия! Я буквально сейчас общалась с его мамой, он был еще жив… Ее не пускали к нему. Он выдающийся… Какая трагедия», — сказала Тарасова РИА Новости.

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко выразил соболезнования родным и близким фигуриста. «Какой ужас! Ужас! Даже слов нет. Выражаю соболезнования родным, близким, болельщикам. Это большая утрата. Он был потрясающим человеком, потрясающим спортсменом. Это ужасная новость. Слов нет…» — сказал Плющенко РИА Новости.

«То, что случилось с Теном, — это, конечно, очень больно, — заявила РИА Новости трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина. — Молодой, перспективный, один из самых первых, кто так себя показал в фигурном катании, завоевал медаль в Сочи. Самые искренние слова соболезнования от меня родным. Это утрата, потеря».

Фигуристка Анна Погорилая призналась, что ей сложно поверить в реальность происходящего. «У меня просто нет слов, у меня просто шок! Я не понимаю, как это вообще возможно! Денис Тен — очень хороший человек, очень добрый и чистый, он всегда был готов прийти на помощь — в любой передряге. Я даже думать не могу о том, что случилось, представить не могу, что такое может произойти. Не понимаю этой человеческой жестокости и глупости, низости людей, убивших перспективного фигуриста и потрясающего человека», — сказала Погорилая РИА Новости.

Фигурист Максим Ковтун выразил надежду на то, что убийцы Тена понесут ответственность за содеянное. «Искренне соболезную всем родным и близким Дениса Тена. Я надеюсь, что этих ублюдков найдут, они ответят за это. Покойся с миром», — сказал Ковтун в видео на своей странице в Instagram.

Поиск убийц ведется

Полиция Алма-Аты объявила, что расследование гибели Тена уже начато, принимаются меры по установлению и задержанию подозреваемых. На поимку преступников ориентирован весь личный состав департамента внутренних дел города.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Убийство» после смерти Тена, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного департамента внутренних дел. «Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по статье 99 часть 2 «Убийство», — сказал представитель пресс-службы.

Источник: РИА Новости