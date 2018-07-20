О проблемах Юго-Западного микрорайона Бердска выйдет передача «Конфликт интересов» на Регион-ТВ

15 июля жители Бердска и эксперты участвовали в записи программы «Конфликт интересов», выходящей на канале «Регион ТВ». Тема — проблемы микрорайона Юго-Западный Бердска.

«Конфликт интересов» выходит по воскресеньям на канале «Регион ТВ» с ведущей ток-шоу известной в Новосибирской области тележурналисткой Анастасией Журавлевой. Приглашение на программу депутату горсовета и члену регионального штаба ОНФ Николаю Сычеву вместе с жителями микрорайона поступило после выхода 20-минутного фильма, посвященного проблеме Юго-Западного.

Чтобы разобраться в проблеме, в эфир пригласили жителей Юго-Западного и новосибирских экспертов. От программы приглашения получили администрация Бердска и прокурор Бердска. К сожалению, никто не пришел. Прокуратура сослалась на летний период и отпуска сотрудников. Из администрации Бердска также поступил отрицательный ответ. — -Администрация Бердска не считает нужным участвовать в записи программы, поскольку ответ на запрос дали, людям 100 раз все объясняли. Нет в этом никакого смысла, — сообщила об ответе чиновников Анастасия Журавлева.

Алексей Носов, эксперт приглашенный на передачу, председатель общественного совета Минтранса Новосибирской области, известный общественный деятель, до начала программы лично познакомился с ситуаций в микрорайоне Юго-Западный и отметил, что микрорайон разрастается. Бердчане строят добротные дома. Район благоустроен. В микрорайоне уже построен 61 жилой дом, в завершающей стадии строительства 20 домов, а более чем 20 домам заложены фундаменты. Проживает 176 человек, в том числе 30 детей. Поселок живет активной городской жизнью, есть электричество, вода, дороги, но нет внимания со стороны местных властей.

— Не совсем корректно называть этот район «поселком призраком». Он призрак исключительно в сознании бердского чиновничества, — высказался Алексей Носов. – Понятно почему бердские чиновники не хотят утверждать проект планировки территории — не хотят признавать жилмасивом. В тот момент, когда это чудо свершится, то это бесконечное название «земля переданная из подсобного хозяйства ВЦСПС» станет улицей. Частью дорожно-уличной сети города Бердска. А это означает, что администрации Бердска придется с этих улиц снег вывозить. Сейчас это делают люди самостоятельно. За свой счет. А дальше это функционал будет возложен на администрацию Бердска. Но! Они там собственно для чего нужны чиновники в Бердске? Чтобы обеспечить комфортные условия жизни для горожан, которыми в том числе являются жители микрорайона Юго-Западный.

Владимир Кириллов, координатор общественной организации «Родительский комитет» по Новосибирской области, предложил обратить внимание на существующие подобные проблемы для земель, находящихся рядом с границами населенных пунктов на территории всей Новосибирской области. Да, в Бердске ситуация немного иная – территория Юго-Западного входит в границу города, но проблема та же – нежелание органов власти признавать подобное территории. Но при этом каких-то проблем в части законодательства в этом случае нет. Вспомнив, что совсем недавно был снят руководитель Новосибирского сельского района за мошеннические схемы по выделению участков под дачные и садовые товарищества. И также привел пример ДНТ «Русская сказка», где земли были выделены большому количеству ВИПов, а потом эти земли приписали к поселению. Сейчас там проводится за счет бюджета газ, строятся дороги, решен вопрос с пропиской. И принципиальная разница, на взгляд Владимира Кириллова, между Юго-Западным и той-же «Русской сказкой» только в том, что в одном месте живут простые люди, а в другом – привилегированные.

— Такие двойные стандарты они конечно возмущают! Возмутительно, когда мошеннические ДНТ получают весь административный ресурс, а такие самоорганизующиеся кооперативы людей решающие самостоятельно жилищный вопрос находятся в противостоянии с чиновничеством, — пояснил Владимир Кириллов. – По ряду СНТ и ДНТ именно прокуратура области обязывала принять вышеупомянутые мошеннические структуры в земли поселений.

Депутат Николай Сычев после выступления экспертов довольно подробно рассказал о перипетиях и борьбе за права жителей Юго-Западного. О том, что только через суд удается отстаивать право на прописку жителям микрорайона, что вообще является нонсенсом. Рассказал и судебных тяжбах по признанию проекта планировки территории микрорайона, который не признается администрацией города. Рассказал, что направлено обращение по происходящим событиям в прокуратуру города, на которое дан ответ, что «по информации администрации города Бердска нет необходимости прокурорского реагирования». Результатом такого формального отношения к проблеме стала по словам Николая Сычева жалоба в вышестоящую прокуратуру на бездействие городской прокуратуры.

— Я предупредил, если вы, уважаемые, со своим руководством отдадите все это в бердскую прокуратуру разобраться с ихней безответственностью, я беру жителей микрорайона Юго-Западный и мы едем к Чайке и просимся к нему лично на прием, — озвучил свои планы и планы жителей микрорайона Николай Сычев.

В проекте планировки территории микрорайона Юго-Западный, который не хочет признавать администрация города размечены земельные участки под строительство школы, детского сада, поликлиники, торговых объектов. Как требует президент Владимир Путин в своем новом «майском» указе. В перспективе в микрорайоне будет построено около 700 домов и проживать более 3000 человек. И это большое подспорье для молодых семей. Построить своими руками дом дешевле, чем купить готовую квартиру в многоэтажке, что не каждой семье по плечу.

Любовь Кудрикова, председатель общественной организации ТОС Юго-Западный добавила и еще один аспект взаимодействия с властью, теперь уже с Советом депутатво Бердска. Уже предпринято две попытки получить одобрение сессии совета на создание ТОСа в рамках 131-ФЗ, но каждый раз депутаты отказывают жителям в этом праве. Приходится вновь подавать в суд.

Жители в марте 2018 года, как рассказал на записи программы Николай Сычев, обратились к врио губернатора области Андрею Травникову с просьбой помочь в разрешении проблемы. «Но как-то так получилось, что позицию Травникова озвучил его первый заместитель Знатков. И он пишет, что «по информации администрации Бердска, на основании заявления такого-то … выявлены замечания проект планировки требующие его доработки». Это все по «информации». Если бы Андрей Александрович (Травников) все это прочитал, у него бы была другая позиция. Надеюсь, что через эфир вашей программы эта позиция дойдет до Травникова и он примет какие-то кардинальные меры. В том числе в отношении такого первого заместителя, который не выезжая, не осматривая, также как и другие чиновники позвонил: «У тебя что там происходит?». «Это, это». «Я с тобой согласен. Молодец. Так и действуй». И дает людям ответ. Это наплевательское отношение к мнению населения, которое является источником власти в РФ», — отметил Николай Сычев.

Василий Мауль, бывший директор крестьянско-фермерского хозяйства, в рамках передачи в очередной раз рассказал, что он вместе со своими сыновьями обрабатывал эти земли, растил урожай. После передачи данной территории Бердску и в период перестройки земли были ему переданы в качестве паев. Участки начали собственники дробить и вести сельское хозяйство на этих землях стало невозможно. Начали приводить участки в порядок, размежёвывать, обустраивать дороги. Многие, кто сейчас покупает эту землю, многодетные семьи, свои силами возводящие свое жилье. Так как цена участков существенно ниже, чем предлагается на других территориях города. Василий Мауль даже предложил выкупить администрации города земли по кадастровой стоимости и раздать их многодетным семьям. На территории, о которой сейчас идет речь, может самостоятельно отстроиться и проживать до 3500 человек. «Но нас везде футболят», — резюмировал Василий Мауль.

Владимир Кириллов в этой связи отметил, что проблема в том числе Юго-Западного кроется в позиции первого зама губернатора области Владимира Знаткова, который стоит на страже подобных ситуаций — если создать юридический казус, то муниципальные бюджеты просто не потянут возросшей нагрузки. Отметив, что такую позицию чиновники транслируют и новому врио губернатора области. И проблему можно решить, объединившись с льготниками, многодетными семьями и выйти на пикет к администрации с требованием отставки вице-губернатора. На что ведущая предложила поискать и иные возможные варианты решения возникшей проблемы. Предложив представить ситуацию, что пикет не привел к нужному результату. А значит надо останавливаться и опустить руки? Но как оказалось в ходе продолжившейся дискуссии, что иные варианты – это только рассмотрение проблемы в суде. Причем каждому собственнику индивидуально. А это и время, и деньги и нервы.

Подводя итог передачи, Анастасия Журавлева выразила надежду, что жители микрорайона Юго-Западный добьются решения своих проблем в более короткие сроки. С меньшими проблемами и потрясениями. А сами жители микрорайона Юго-Западный Бердска надеются, что врио губернатор Андрей Травников обратит внимание на их проблемы и чаяния и найдет несколько минут времени, чтобы лично убедиться как в противовес бердским чиновникам в отдельно взятом микрорайоне города развивается индивидуальное жилищное строительство.

Когда выйдет в эфир программа «Конфликт интересов» рассказывающая о ситуации в микрорайоне Юго-Западный после записи 15 июля 2018 года точно не известно. Можно ожидать, что она появится в эфире канала «Регион ТВ» в одно из воскресений августа. А также передача будет размещена на канале программы в Ютубе и на страничке программы в социальных сетях https://vk.com/public145338290

