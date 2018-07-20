800 человек с ВИЧ-инфекцией живут в Бердске

Роспотребнадзор опубликовал государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2017 году». По данным, полученным за прошлый год, Новосибирская область заняла третью строчку в антирейтинге субъектов Российской Федерации с наиболее высокой заболеваемостью и пораженностью ВИЧ-инфекцией. На первом месте оказалась Кемеровская область, на втором — Иркутская.

В докладе Роспотребнадзора приведён анализ инфекционной и паразитарной заболеваемости. Приведены данные более, чем по 30 видам различных болезней. Большую экономическую значимость представляют острые респираторные вирусные инфекции, туберкулез, острые кишечные инфекции, ветряная оспа и ВИЧ-инфекция.

В 2016 году Новосибирская область занимала 10 позицию, но за год успела сдвинуться на 7 позиций вверх в рейтинге заболеваемости. Бердск также является одним из очагов болезни. По словам врача-инфекциониста ЦГБ Натальи Быковой, с инфекцией живут около 800 горожан, и каждый месяц диагноз «ВИЧ» ставят 10 жителям.

— В 2017 году новые случаи заболевания чаще выявляются в более старших возрастных группах, ВИЧ-инфекция преимущественно выявлялась у россиян в возрасте 30–40 лет (46,4 и 40–50 лет (22,6 %). Умирают инфицированные ВИЧ в молодом возрасте – средний возраст умерших в результате ВИЧ-инфекции составляет 38 лет. В 2017 году в Российской Федерации умерло 31 898 больных ВИЧ-инфекцией (на 4,4 % больше, чем в 2016 г.). Ведущей причиной летальных исходов среди инфицированных ВИЧ остаётся туберкулёз, — сообщается в документе.

Самая большая опасность заключается в том, что ВИЧ вступает в инкубационный период, попадая в организм человека. В это время он может совершенно не иметь проявлений и не вызывать никаких жалоб у пациента. Заболевание может долгие годы оставаться незамеченным, если человек не вынужден по каким-либо причинам обращаться в больницу и проходить медосмотры. Поэтому обнаружить ВИЧ-инфекцию можно только при проведении регулярных обследований.

— Во всех стационарах города есть ВИЧ-инфицированные, они в крайне тяжелых, запущенных случаях. Люди вовремя не обращаются к врачам и не принимают РВТ-терапию. Люди не соблюдают санитарно-гигиенические и морально-этические нормы поведения в семье. То есть, один половой партнёр с положительным ВИЧ-статусом заражает своего здорового полового партнёра, и не говорит о том, что он ВИЧ-инфецированный. Процент половых заражений у нас растёт. Это говорит о нашей недостаточной просветительской работе и о безнравственном поведении ВИЧ-инфицированных по отношению к своим близким. Люди с положительным ВИЧ-статусом могут получать бесплатную РВТ-терапию, но по каким-то причинам этим не пользуются. Считают, что она не помогает, что от неё будет хуже. И уже поступают в стационары города и в реанимацию в тяжёлом состоянии, когда помочь человеку уже нельзя, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» заведующая взрослым инфекционным отделением Людмила Бадальян.

ВИЧ — не приговор. Носителем вирусом может стать любой человек. Не стоит относиться к инфицированным с пренебрежением — заражение происходит только в случаях полового контакта, попадании крови больного в организм здорового и от матери к ребёнку во время беременности, родов, или грудного вскармливания.

Жители Бердска имеют возможность провериться на ВИЧ бесплатно и анонимно. Сделать это можно несколькими способами:

1. Обратившись в инфекционный кабинет горбольницы. Для этого не нужно закрепляться в регистратуре. Приём ведётся по адресу: ул. Островского, 53;

2. В областном «Центре СПИД». Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, 40;

3. В мобильных лабораториях, акции которых регулярно проводятся в Бердске.

От редакции: Если у вас есть ВИЧ и вы готовы пообщаться с журналистом — сообщите свои координаты на bkurer@mail.ru, гарантируем анонимность. Возможно, необходима наша помощь.