Годовая инфляция в России в июле ускорится до 2,4-2,6%

Инфляция в России в июле ускорится до 2,4-2,6% в годовом выражении с 2,3% в июне, говорится в комментарии ЦБ РФ «Динамика потребительских цен».

«По оценкам, с июля начнется постепенное возвращение инфляции к 4%. Это станет результатом роста спроса, снижения излишка продовольствия, исчерпания эффектов высокой базы на рынке овощей и фруктов. Банк России прогнозирует годовую инфляцию 3,5-4% в конце 2018 года. По предварительной оценке, месячная инфляция в июле составит 0,2-0,4%, годовая инфляция — 2,4-2,6%», — отмечает регулятор.

В июне годовая инфляция замедлилась до 2,3% после 2,4% в мае. «Это было связано прежде всего с удешевлением овощей и фруктов на 9,8% по сравнению с июнем прошлого года из-за эффекта базы (в июне 2017 года цены на эти товары резко выросли из-за неблагоприятной погоды)», — поясняют в ЦБ.

Цены на нефтепродукты

ЦБ РФ также отмечает стабилизацию цен на бензин и дизельное топливо с начала июня и не ожидает дальнейшего ускорения роста потребительских цен на нефтепродукты.

«Ускорение инфляции в группе непродовольственных товаров, как и в мае, в основном связано с динамикой цен на нефтепродукты. С начала июня цены на топливо стабилизировались благодаря снижению акцизов на бензин и дизельное топливо, расширению объемов биржевых продаж, соблюдению крупными нефтяными компаниями договоренностей по «заморозке» цен. В июне рост цен на бензин замедлился. Дальнейшего ускорения роста потребительских цен на нефтепродукты не ожидается», — отмечается в комментарии ЦБ РФ.

Источник: ТАСС