На санкции ответят по пунктам в правительстве России

Минфин подготовил план работ по приведению антисанкционного законодательства и нормативных актов в систематизированный вид. Одобренный в начале июля на совещании у первого вице-премьера Антона Силуанова документ предполагает, в частности, обеспечение работы подпавших под санкции компаний на внутреннем финансовом и долговом рынках, поиск способов обеспечения их внешнеэкономической деятельности, а также гармонизацию контрсанкционных мер, принятых зимой 2017–2018 годов. Тогда Белый дом готовился к расширению санкций со стороны США в атмосфере секретности, теперь же, судя по разработке Минфина, она стала мешать самой поддержке лиц и компаний, к которым применены или могут быть применены внешние ограничительные меры.

“Ъ” ознакомился с правительственным планом мероприятий по снижению влияния иностранных санкций на российскую экономику. Документ Минфина был одобрен на совещании у первого вице-премьера Антона Силуанова в начале июля. По протоколу в Белом доме до конца июля должна появиться рабочая группа по противодействию санкциям, сам Минфин получит полномочия по разработке таких мер в финансовой сфере и вместе с Минпромторгом и Минэкономики будет изучать целесообразность введения утилизационного сбора на иностранную продукцию, аналоги которой есть в РФ, а ФАС и Минэкономики предстоит изучить целесообразность правки законодательства «для снижения зависимости экономики РФ от иностранных патентообладателей».

Сам перечень ответных мер, одобренных правительством, включает пять тематических блоков и 17 пунктов. Первым из них в блоке внешнеэкономических расчетов выступает разработка к августу 2018 года плана по снижению использования доллара во внешнеторговых сделках в пользу расчетов «преимущественно в национальных валютах». Вероятно, частью этого плана является активное сокращение ЦБ с апреля доли резервов, размещенных в американских казначейских облигациях (см. «Сегодняшнее число»). Также уже согласованным с ЦБ (см. «Ъ-онлайн» от 15 мая) является освобождение подпавших под санкции лиц от штрафов за невозврат валютной выручки (законопроект принят во втором чтении) — ожидается, что мера заработает с октября 2018 года.

Второй блок плана посвящен доступу подсанкционных компаний на внутренний финансовый рынок. По сути, в нем идет речь о частичной изоляции последнего от влияния внешних решений: уже в июле 2018 года Минфин и ЦБ должны будут доложить рабочей группе о том, как обеспечить в РФ свободный оборот ценных бумаг подсанкционных эмитентов.

«Антимонопольный» блок призван ограничить «недобросовестную конкуренцию со стороны иностранных государств» и включает в себя возможность ограничений импорта (в соответствии с уже принятым Госдумой 127-ФЗ о противодействии «недружественным действиям США и иных государств» — усилить его предлагается указом президента и пакетом актов правительства). В этом направлении также уже повышены пошлины на ряд товаров из США (см. “Ъ” от 7 июля), ограничение импорта Минфин предлагает расширить за счет запрета закупки отдельных иностранных товаров государством и госкомпаниями. Работа должна быть завершена к сентябрю, а ситуация с импортом — отслеживаться ежеквартально.

Также Белый дом намерен систематизировать меры по ограничению доступа к информации о компаниях, рискующих подпасть под санкции: к августу поправить банковское законодательство, к сентябрю — расширить право правительства выбирать, какую именно информацию оно может закрывать. Обеспечение возможности не публиковать отдельные данные о госзакупках и закупках госкомпаний — правительство де-факто реализовало ее еще в конце 2017 года — также вошло в план, как и вывод гособоронзаказа на отдельную торговую площадку.

Отметим, что часть плана по обеспечению информационной закрытости составляют мероприятия по демонтажу уже принятых в конце 2017 года мер. Так, Минфин предлагает снять секретность и гриф ДСП с пакета распоряжений и постановлений Белого дома с перечнями компаний и данных, которые не подлежат раскрытию (вероятно, секретность начала создавать проблемы при исполнении этих документов) и отменить распоряжение правительства №52-р от 20 января. Документа нет в открытых базах данных, потребность в его отмене объясняется необходимостью «устранения риска постоянного отставания регулирования от изменения санкционных списков» — можно предположить, что документ содержит фиксированный список компаний, избавленных от ряда требований к раскрытию данных.

Входит в план и законопроект о специальных административных районах (САР), принятый вчера в первом чтении Госдумой. Идея специальных административных районов для перерегистрации компаний, подпавших под санкции (что также позволит им не раскрывать внешнему миру данные о структуре собственности), вчера вызвала официальные возражения ЦБ. Банк России заявил о том, что банки, нефинансовые кредитные организации и платежные системы не должны становиться резидентами САР, так как это угрожает устойчивости финансовой системы РФ и противоречит одновременно нескольким блокам банковского законодательства. Мера попала в блок «прочее» наряду с необходимостью поиска способов гарантийной поддержки экспорта фигурантов санкционных списков и обеспечения их внешнеторговых расчетов, что, вероятно, также будет крайне сложно в силу глобализации правил игры на финансовых рынках.

Отдельно Минфин должен подготовить проект «ответных» санкций против Украины, включая возможность «блокирования активов и запрета вывода капитала» для списка украинских физлиц — членов правительства, политиков и силовиков. Минэкономики должно представить анализ импорта РФ украинских товаров и оценить, на какие из них могут быть введены «ответные меры ограничительного характера».

Видимо, главное в антисанкционном плане правительства — это его исчерпывающая структура, выполняющая роль своеобразного ограничителя эскалации «войны санкций». При наличии такого плана Белому дому будет гораздо проще отвечать на внутрироссийские радикальные антисанкционные инициативы — формально все возможные ответы включены в план в умеренной форме.

Источник: Коммерсант