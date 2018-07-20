Вместо «вековых дорожек» создадут зеленую зону за магазином «Монетка» в Микрорайоне Бердска

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там же кладбище б/у киосков ,нельзя такое место зеленью поганить.
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А все нам говорят денег нет, а тут заплатили, чтоб удобные дорожки снести, потом заплатили, чтоб газон построить, потом будут денег тратить на его содержание, а когда засохнет, построят девятиэтажку.
Пешеходов вообще за людей в этом городе не считают.
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хочу дорожки выкорчёвываю, хочу деревья рублю… Хочу, хочу, хочу! Земля моя и точка!
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Лучше поставить там с десяток лавочек, пусть пивососы туда перебираются. А то сидят вокруг фонтанов, прибухивают, а ведь там очень много детей, которые глядя на взрослых, видят не самый хороший пример. И вообще, все наши парки, площади, превратились в центр притяжения алкашей, бомжей, которые на протяжении всего дня, распивают различные дистилляты и ректификаты. А ведь это общественные места, где «употребления» в принципе запрещены.
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Мер! Как бы Вы не пыжились на своем рабочем месте ,но Бердск становится все менее привлекательным для жизни городом.
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киоски там шестернин с администрацией навтыкал вчора там хозяин киоск свой двигал сказал хрен кто уберет а шаурма аобще подходную дорожку на остановку перегарадила вот вам быдло безопасные дороги
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