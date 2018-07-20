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Вместо «вековых дорожек» создадут зеленую зону за магазином «Монетка» в Микрорайоне Бердска

Собственник здания напротив ДК «Родина» вместо асфальтированных дорожек устроит газон.

20.07.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Надежды Андреевой 6 коммент.

Вместо вековых дорожек создадут зеленую зону за магазином «Монетка» в Микрорайоне Бердска

Пешеходный трафик возле «Монетки» скоро изменится

Собственник здания, где находится магазин «Монетка», начал благоустройство своей территориии в Бердске.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», жители дома №123 по ул. Красная Сибирь обеспокоились, что происходит за магазином «Монетка». Все асфальтовые дорожки там демонтируют и завозят грунт. По этим дорожкам постоянно ходили бердчане, здесь был пешеходный трафик, он и остался, пешеходы продолжают на этом месте сокращать путь. Бердчане опасались, что не пострадают ли проведении работ деревья и кустарники.

По словам начальника административно-технической инспекции Павла Дятлова, территория, о которой идет речь, принадлежит собственнику здания. Все эти дорожки собственник асфальтировал сам.

— Теперь он решил там сделать зеленую зону — засеять газон. Убирает дорожки, привез черный грунт. Будет его выравнивать. Делать дорожки или засеивать газоны не противоречит закону — собственник на праве собственности распоряжается своей землей, — расказал «Курьер. Среда. Бердск» 19 июля Павел Дятлов.


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(6) Комментариев

  1. Аноним

    там же кладбище б/у киосков ,нельзя такое место зеленью поганить.

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  2. Аноним

    А все нам говорят денег нет, а тут заплатили, чтоб удобные дорожки снести, потом заплатили, чтоб газон построить, потом будут денег тратить на его содержание, а когда засохнет, построят девятиэтажку.
    Пешеходов вообще за людей в этом городе не считают.

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  3. Аноним

    хочу дорожки выкорчёвываю, хочу деревья рублю… Хочу, хочу, хочу! Земля моя и точка! :(

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  4. Аноним

    Лучше поставить там с десяток лавочек, пусть пивососы туда перебираются. А то сидят вокруг фонтанов, прибухивают, а ведь там очень много детей, которые глядя на взрослых, видят не самый хороший пример. И вообще, все наши парки, площади, превратились в центр притяжения алкашей, бомжей, которые на протяжении всего дня, распивают различные дистилляты и ректификаты. А ведь это общественные места, где «употребления» в принципе запрещены.

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    • Аноним

      Мер! Как бы Вы не пыжились на своем рабочем месте ,но Бердск становится все менее привлекательным для жизни городом.

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  5. Аноним

    киоски там шестернин с администрацией навтыкал вчора там хозяин киоск свой двигал сказал хрен кто уберет а шаурма аобще подходную дорожку на остановку перегарадила вот вам быдло безопасные дороги

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