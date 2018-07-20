Вместо «вековых дорожек» создадут зеленую зону за магазином «Монетка» в Микрорайоне Бердска

Собственник здания, где находится магазин «Монетка», начал благоустройство своей территориии в Бердске.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», жители дома №123 по ул. Красная Сибирь обеспокоились, что происходит за магазином «Монетка». Все асфальтовые дорожки там демонтируют и завозят грунт. По этим дорожкам постоянно ходили бердчане, здесь был пешеходный трафик, он и остался, пешеходы продолжают на этом месте сокращать путь. Бердчане опасались, что не пострадают ли проведении работ деревья и кустарники.

По словам начальника административно-технической инспекции Павла Дятлова, территория, о которой идет речь, принадлежит собственнику здания. Все эти дорожки собственник асфальтировал сам.

— Теперь он решил там сделать зеленую зону — засеять газон. Убирает дорожки, привез черный грунт. Будет его выравнивать. Делать дорожки или засеивать газоны не противоречит закону — собственник на праве собственности распоряжается своей землей, — расказал «Курьер. Среда. Бердск» 19 июля Павел Дятлов.