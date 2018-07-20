С включенными электроприборами остался один дома малыш в Бердске

Заблокированная дверь квартиры стала поводом для паники у жительницы Бердска. Ведь за дверью остался ее 3-летний ребенок. Да еще с включенными электроприборами.

— Мама малыша позвонила утром 18 июля и попросила о помощи. Она ненадолго отлучилась из дома, а когда вернулась, не смогла открыть дверь. Спасатели незамедлительно выехали на место. Дверь деблокировали. Нашли ребенка здоровым и невредимым, передали матери, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» начальник поисково-спасательного подразделения ПСО, базирующегося в Бердске, Сергей Козин.

Из запертых квартир бердским спасателям приходяится вызволять не только детей, но и стариков, и больных людей.

Днем раньше, 17 июля, к спасателям обратились родственники 84-летней бабушки. Они не могли попасть в квартиру многоэтажки по ул. Попова. Старушка не отвечала на звонки телефона и стук в дверь.

В этом случае спасателям пришлось с помощью аварийно-спасательного инструмента деблокировать входную дверь. Когда они вошли в квартиру, то обнаружили пенсионерку на кровати. Родственники уверили, что медицинская помощь бабушке не требуется, отметил Козин.

В минувшую субботу, 14 июля, сын не мог попасть в квартиру 73-летнего отца. Он не реагировал ни на звонки, ни на стук в дверь. С пенсионером тоже все было в порядке. Спасатели деблокировали дверь и нашли его лежащим на диване. Медицинская помощь ему не требовалась.