Реконструкцию ул.Лунная обещают завершить к 1 августа в Бердске

Ремонт происходит на участке от улицы Боровой до дома по адресу Лунная, 11а
Реконструкция на Лунной идет полным ходом. С 18 июля начали установку нового освещения и укладке верхнего слоя дорожного покрытия. Все работы планируется завершить к 1 августа.
На месте ремонта много техники
Первое, что бросается в глаза при выходе с Красной Сибири на ремонтируемую Лунную — бодрая работа десятка человек. На перекрестке рабочие в хорошем темпе подготавливают новые тротуары. Пока работа еще на ранней стадии, дорожники лишь засыпают землю и крошат лопатами грунт, и по мнению прохожих, процесс идет очень быстро по преображению Лунной.
Работают в основном гастарбайтеры
Рабочие устанавливали фонари
— Еще неделю назад так не работали. Видимо, сроки жмут или нагоняй кто сделал. Вряд ли они успеют сделать все к сроку, но за старание уже можно плюс поставить, даже если их подгоняют, — рассказал местный житель Никита.
У рабочих наступил обед
Точно в тот момент, когда я брал комментарий Никиты, рабочие начали почти демонстративно расходиться на обед. Уже через десять минут на перекрестке ни осталось ни одного человека в оранжевом жилете или робе. Последний монтер спустился со столба и куда-то ушел.
На 19 июля готово уже около 50% дорожного покрытия. Рабочим еще предстоят обширные работы по оснащению Лунной всем необходимым, а также по завершению покрытия. Значительная часть тротуара уже готова. По новому ровному покрытию уже прогуливаются горожане с детьми. Те, в свою очередь, обкатывают новую дорогу на велосипедах и скейтбордах.
Активная стадия работы — оформление тротуаров
-Мне понравилось. Я тут раньше жила, сейчас нет. Только сегодня увидела, что чинят и в полном восторге. Мы в апреле были и тут вообще ничего не было. И тут — раз. Хорошо, дорога огорожена и есть где кататься детям, — радуется другая бердчанка.
Пешеходные переходы еще только предстоит разметить
В целом, жители сходятся во мнении, что ремонт Лунной — во благо, однако есть и спорные моменты. В частности, разногласия вызвал факт уборки старой аллеи ранеток. В ходе раскопок газона для установки новых бордюров рабочие повредили корневую систему близстоящих деревьев.
Кроме того, по рассказу вице-мэра по ЖКХ Владимира Захарова, проект ремонта подразумевал установку двухрожковых фонарей, способных осветить и проезжую часть и тротуар. Старые ранетки своей плотной листвой не позволили бы фонарям в достаточной степени осветить дорогу. В результате, решили тотально омолодить всю аллеи. Старые деревья убрали.
— Это омоложение растительности. Сейчас перекапываем почву, сюда завозят чернозем, потом садить будем новые кусты, как изгородь, и деревья. Работают немного человек, по трое — четверо. Были дни, когда и в десятером копали. Как по мне, если дорогу на участки разделить, там по пять человек на участок поставить. Быстрее получится. Иначе за две недели не управимся, — объяснил Андрей. Рабочий занимается обновление растительности по Лунной.
Рабочие, занимающиеся газонами. Андрей и Дмитрий
Жители к уборке старой аллеи и омоложению растительности относятся неоднозначно. Многие принимают действия властей, как должное, как необходимость. Другие же не прекращают жаловаться. Ранее в редакцию «Курьер.Среда.Бердск» приходило сообщение от местного жителя Ярослава, который назвал вырубку деревьев варварством.
-6 июля варварски была спилена яблоневая аллея по ул. Лунная! Взрослые деревья! При погрузку в машину погрузчиком, также были повреждены пихты!Под бордюр рылся котлован экскаватором с большим ковшом, повреждая корни и стволы деревьев!Картина унылая! И она останется на годы! — гневался горожанин в своем сообщении.
Возле остановки Лунная кладут асфальт
Как оказалось, обед у рабочих по времени не регламентирован. Пока в районе перекрестка дорожники отдыхали, чуть дальше в сторону Боровой, возле остановки Лунная, работа еще кипела. Здесь кладут дорожное покрытие. И сюда с инспекцией приехал директор субподрядной организации «СтройРесурс» Александр Алексеенко.
-Сейчас у нас идет укладка верхнего покрытия, верхнего слоя асфальта. Выравнивающий слой был сделан, сейчас еще один делают. На данный момент готово пол дороги, завтра займемся второй половиной. Сдача у нас до первого числа, а еще нужно разметку нанести, поэтому очень торопимся. Одновременно идет устройство тротуаров, тоже половина готова, вторая половина в стадии подготовки. И подготовка под столбы освещения. Эта часть установлена, идет демонтаж старых опор освещения. Тротуары готовятся. Еще светофорные объекты готовятся и пешеходные переходы, — объяснил ход ремонта Алексеенко. — Сроки сжатые, поэтому приходится одновременно все делать. Работа будет переходить со дня в ночь, поэтому местным придется немного потерпеть. Да и не только сроки, погода еще. Самая проблема — это погода. Жара тоже не очень полезна для асфальта, но дожди. Нужно до дождей все успеть. Только вчера еще не было дождей, сегодня уже стоят. И если сейчас все нормально, то через два часа может ливень обрушится. Поэтому ловим погоду.
Это уже второй, внешний слой
Сроки действительно поджимают. Несмотря на темп работ и уже достигнутые результаты, сложно поверить в то, что рабочие успеют закончить Лунную до наступления августа. Жителям и рабочим остается лишь надеяться на благоприятные погодные условия и отсутствие форс мажоров. Не так давно в ходе раскопок грунта по неосторожности был поврежден водопровод. Аварию быстро устранили, однако подобные ситуации значительно сказываются на темпе работ. Приходится прикладывать усилия и ресурсы не только на регулярный ремонт, но и на устранение неполадок и их последствий.
Справка:
Аукцион на ремонт ул. Лунной выиграла новосибирская компания «Дорсиб Плюс».
Стартовую цену аукциона, 84 млн рублей, победитель снизил на 0,5%, что составило более 400 тыс. рублей.
Ремонт происходит на участке от улицы Боровой до дома по адресу Лунная, 11а.
В рамках реконструкции сделают дорожное полотно, тротуары, освещение, ограды.
Экскаваторы завозили землю на будущие тротуары
Значительная часть тротуаров уже готова
Освещать будут всю улицу
Фонари будут освещать и тротуар и проезжую часть
Во всей этой модернизации не нравится только два момента.
1) 21 век на дворе, почему раз за разом наши проектировщики и главное заказчики(мэрия), не могут понять, что пешеходные переходы надо проектировать для людей! Щас дожди пойдут и вылезет проблема, что на пешеходном переходе лужи/реки текут и пешеходам не перейти нормально дорогу… почему нельзя делать там повышение уровня дороги на десяток см?
2) тротуар от красной сибири до боровой вдоль 4, 2 домов. Красиво, но он там нужен много меньше, чем дорожка по роще от школьной «тропинки» в сторону больницы. К тому же щас сделают модернизацию, а потом «лишнюю» часть тротуара надо будет обслуживать/ремонтировать/очищать.
Вот реально ощущение, что проект делают люди не видившие ни разу этого места. А заказывают в мэрии работы, люди, которым всё пох.. лишь бы бабла срубить/списать и отчитаться в область/москву «ай какие мы молодцы». Но всё что ни делается, всё без мозгов и не для людей.
8 4
Но в целом, не смотря на то, что критически относился к этой всей работе. Остановил себя на мысли, что как те деды, что вечно ходят ворчат «вот в наше время было лучше и правильней». Остановил, подумал и решил, что всё что ни делается, всё к лучшему. Тут жить нашим детям и им оценивать лучше/хуже.
4 2
«почему нельзя делать там повышение уровня дороги на десяток см?»
А вода как стекать будет.
3 2
Я тебе одну умную вещь скажу, только ты не обижайся…
А зачем делать от поребрика до поребрика?
ЗЫ: На лежачих полицейских(в погонах которых, а на дороге) посмотри
3 3
исправление:
—
На лежачих полицейских(НЕ в погонах которые, а на дороге)
—
2 2
Не знаю где эти полицейские, убрали в моем районе везде.
На обочину наверное стекало. Когда полмцейские были, была обочина, сейчас поребрик, и нет полицейских.
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Признаю, был не прав по пункту (2)…
Сегодня проехал и увидел подготовку к созданию дорожки через рощу в сторону больницы.
Лет 30 смело…. эту дорожку ожидал народ. Красавцы! Тут бесспорно спасибо тем, кто выделил денег и кто спроектировал её. Молодцы! И пофиг на тротуар вдоль 4/2 домов.
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Видно, как в лучшую сторону преображается Лунная.
Жаль только, что в который раз в Бердске при ремонте дорог опять не додумались угол пересечения дорог сделать более плавным.
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Лишь бы ели уцелели! Обидно будет потерять такие деревья. Это уже невосполнимый урон! Зачем мне новый забор и кусты. Я хочу елки!
11 2
Интересно, вернул ли снесённые в доль пешеходной дорожки лавочки, которые там 40 лет стояли.
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Почему опять забывают про мамочек с колясками, которые тягают из через дорогу и ТРОТУАРЫ ВЫСОКИЕ. почему нельзя все сразу сделать по человечески(( и пожилых людей, которые просто перешагнуть не могут через эти тротуары…
3 2
Почему опять забывают про мамочек с колясками, которые тягают их через дорогу и ТРОТУАРЫ ВЫСОКИЕ. почему нельзя все сразу сделать по человечески(( и пожилых людей, которые просто перешагнуть не могут через эти тротуары…
2 2
Интересно фото двух рожкового фонаря, лежащего на земле — это вот ИХ будут устанавливать!?!? 21 век на дворе, а в проекте заложены древние фонари с лампами ДРЛ? А почему не светодиодные? Это ведь ярче, светлее, экономнее и выгоднее!
Уважаемая редакция, вы нашли корректора в штат? Ну читать же тяжело такие ляпы а тексте (смайлик рука-лицо) … освЯщение!! Аааааааа!!!.. Объясните этому прости Господи журналисту, чем освЯщение от освЕщения отличается!
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Это старые, которые заменяют.
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Здорово! Спасибо рабочим и всем кто благоустраивает наш городишко!
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рабочим — несомненно спасибо
это такие же простые люди…. с них спроса нет и не смотря на это делают отлично
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Поверните голову направо, на дом №2 по Лунной, он стоит непокрашенный со времен ремонта, говорят не хватило денег или еще чего, а после жалоб жильцов в администрацию, приезжал роскакойтонадзор и штрафовал председателя ТСЖ этого дома.
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Не Лунная 2, А Лунная 4. В свое время они ( жильцы) погрязли в дрязгах и скандалах из за ремонта. Вот и остался дом не покрашен. Тетки у» колодца»говорят, что покрасят этот дом. Правда правление там не очень то разбежится что то быстро делать, но будем надеяться, что красивый дом станет. Еще бы киоск убрали с угла и через дорогу киоски за остановкой тоже портят вид, это же не 90 -е годы. А так Лунная улица очень преобразиться, все будет хорошо.
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У меня у одного возник вопрос. Дело в том, что по проекту дорога подлежит капитальному ремонту, благоустройству и т.д. до дома с номером 11А, а по факту закончили метров 100 раньше. Дом 11А это бывший ночной клуб «Луна», так вот, ремонт дороги закончили прям за вторым пешеходным переходом на против Родины, который ближе к остановке «7 ветров».
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Нет у меня то же возник этот же вопрос? Но наверно, большинство не знает где этот адрес, вот и думают, что только до Родины. Там и в проекте по ремонту дороги, старый асфальт д.б снять засыпать и сделать «устройство оснований из щебня однослойных толщина 25 см» и по плану вместо выкопанных деревьев, посадка 10 новых деревьев и 10 кустарников.
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Раньше не задумывался особо, но становясь старше это начинает уже пугать. То ли мы реально не умеем, то ли не хотим, то ли просто плевать. Есть парнишка один на ютубе, канал у него свой, очень интересный, рекомендую посмотреть нашим благоустроителям, «varlamov» называется. Так вот он в путешествиях как раз обсуждает городскую среду и её элементы. И то что делают у нас как правило направлено на поверхностный результат, а не практическую отдачу на долгое время. Те же скаты с поребриков, приподнятые пешеходные переходы, сливы воды, выгнутое к центру дорожное полотно что бы вода не стояла в центре дороги и не разрушала асфальт… На всё это наверно у нас денег нет, или нам не удобно жить без ежегодных ремонтов? Обидно становится даже. Обозначения для слабовидящих то же в проект не входит видимо. Вообще по этим пунктам потом видимо доходят в головы идеи. Фонтан на родине, мемориал, чёрный забор с уютной алеей с теньком, нет же, всё спилить и облагородить железным белым забором. Везде этот долбанный железный забор. Почему не сделать его красивши та? Поажурнее, с декоративными элементами, как то их объединить с фонарями, не знаю… Делается всё подешевле и покондовее. А история с урнами и забором этим пресловутым? Кого от кого этот забор защищает? От От нападения диких мамонтов? зачем он такой брутальный? даже в качалке девайсы менее брутальные. Сделайте его вдоль дороги , а не вдоль тротуара, а в промежутке между сделайте красивый газон, чтоб у тротуара были выступы для лавочек, сами лавочки и урны рядом. Фонтанчики питьевые, хотя бы два, один у мемориала Чернобыльцам , а другой в районе фонтана… Это же не так уж и дорого, просто нужно подумать чутка и люди будут благодарны. В нашем случае конечно спасибо и на этом, хоть не будет грязи или как принято говорить, — «за то стабильно». Делайте ребята, посмотрим что в итоге получится.
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Проекты конечно неидеальные, простые, без изысков. Забор увы элемент не декора.
Но и некоторые ваши пожелания смешны, «Фонтанчики питьевые» (сейчас что, СССР и нет в продаже питьевой воды в бутылках?) или «уютная аллея с теньком» (как будто у нас тут Сочи).
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