Реконструкцию ул.Лунная обещают завершить к 1 августа в Бердске

Реконструкция на Лунной идет полным ходом. С 18 июля начали установку нового освещения и укладке верхнего слоя дорожного покрытия. Все работы планируется завершить к 1 августа.

Первое, что бросается в глаза при выходе с Красной Сибири на ремонтируемую Лунную — бодрая работа десятка человек. На перекрестке рабочие в хорошем темпе подготавливают новые тротуары. Пока работа еще на ранней стадии, дорожники лишь засыпают землю и крошат лопатами грунт, и по мнению прохожих, процесс идет очень быстро по преображению Лунной.

— Еще неделю назад так не работали. Видимо, сроки жмут или нагоняй кто сделал. Вряд ли они успеют сделать все к сроку, но за старание уже можно плюс поставить, даже если их подгоняют, — рассказал местный житель Никита.

Точно в тот момент, когда я брал комментарий Никиты, рабочие начали почти демонстративно расходиться на обед. Уже через десять минут на перекрестке ни осталось ни одного человека в оранжевом жилете или робе. Последний монтер спустился со столба и куда-то ушел.

На 19 июля готово уже около 50% дорожного покрытия. Рабочим еще предстоят обширные работы по оснащению Лунной всем необходимым, а также по завершению покрытия. Значительная часть тротуара уже готова. По новому ровному покрытию уже прогуливаются горожане с детьми. Те, в свою очередь, обкатывают новую дорогу на велосипедах и скейтбордах.

-Мне понравилось. Я тут раньше жила, сейчас нет. Только сегодня увидела, что чинят и в полном восторге. Мы в апреле были и тут вообще ничего не было. И тут — раз. Хорошо, дорога огорожена и есть где кататься детям, — радуется другая бердчанка.

В целом, жители сходятся во мнении, что ремонт Лунной — во благо, однако есть и спорные моменты. В частности, разногласия вызвал факт уборки старой аллеи ранеток. В ходе раскопок газона для установки новых бордюров рабочие повредили корневую систему близстоящих деревьев.

Кроме того, по рассказу вице-мэра по ЖКХ Владимира Захарова, проект ремонта подразумевал установку двухрожковых фонарей, способных осветить и проезжую часть и тротуар. Старые ранетки своей плотной листвой не позволили бы фонарям в достаточной степени осветить дорогу. В результате, решили тотально омолодить всю аллеи. Старые деревья убрали.

— Это омоложение растительности. Сейчас перекапываем почву, сюда завозят чернозем, потом садить будем новые кусты, как изгородь, и деревья. Работают немного человек, по трое — четверо. Были дни, когда и в десятером копали. Как по мне, если дорогу на участки разделить, там по пять человек на участок поставить. Быстрее получится. Иначе за две недели не управимся, — объяснил Андрей. Рабочий занимается обновление растительности по Лунной.

Жители к уборке старой аллеи и омоложению растительности относятся неоднозначно. Многие принимают действия властей, как должное, как необходимость. Другие же не прекращают жаловаться. Ранее в редакцию «Курьер.Среда.Бердск» приходило сообщение от местного жителя Ярослава, который назвал вырубку деревьев варварством.

-6 июля варварски была спилена яблоневая аллея по ул. Лунная! Взрослые деревья! При погрузку в машину погрузчиком, также были повреждены пихты!Под бордюр рылся котлован экскаватором с большим ковшом, повреждая корни и стволы деревьев!Картина унылая! И она останется на годы! — гневался горожанин в своем сообщении.

Как оказалось, обед у рабочих по времени не регламентирован. Пока в районе перекрестка дорожники отдыхали, чуть дальше в сторону Боровой, возле остановки Лунная, работа еще кипела. Здесь кладут дорожное покрытие. И сюда с инспекцией приехал директор субподрядной организации «СтройРесурс» Александр Алексеенко.

-Сейчас у нас идет укладка верхнего покрытия, верхнего слоя асфальта. Выравнивающий слой был сделан, сейчас еще один делают. На данный момент готово пол дороги, завтра займемся второй половиной. Сдача у нас до первого числа, а еще нужно разметку нанести, поэтому очень торопимся. Одновременно идет устройство тротуаров, тоже половина готова, вторая половина в стадии подготовки. И подготовка под столбы освещения. Эта часть установлена, идет демонтаж старых опор освещения. Тротуары готовятся. Еще светофорные объекты готовятся и пешеходные переходы, — объяснил ход ремонта Алексеенко. — Сроки сжатые, поэтому приходится одновременно все делать. Работа будет переходить со дня в ночь, поэтому местным придется немного потерпеть. Да и не только сроки, погода еще. Самая проблема — это погода. Жара тоже не очень полезна для асфальта, но дожди. Нужно до дождей все успеть. Только вчера еще не было дождей, сегодня уже стоят. И если сейчас все нормально, то через два часа может ливень обрушится. Поэтому ловим погоду.

Сроки действительно поджимают. Несмотря на темп работ и уже достигнутые результаты, сложно поверить в то, что рабочие успеют закончить Лунную до наступления августа. Жителям и рабочим остается лишь надеяться на благоприятные погодные условия и отсутствие форс мажоров. Не так давно в ходе раскопок грунта по неосторожности был поврежден водопровод. Аварию быстро устранили, однако подобные ситуации значительно сказываются на темпе работ. Приходится прикладывать усилия и ресурсы не только на регулярный ремонт, но и на устранение неполадок и их последствий.

Справка:

Аукцион на ремонт ул. Лунной выиграла новосибирская компания «Дорсиб Плюс».

Стартовую цену аукциона, 84 млн рублей, победитель снизил на 0,5%, что составило более 400 тыс. рублей.

Ремонт происходит на участке от улицы Боровой до дома по адресу Лунная, 11а.

В рамках реконструкции сделают дорожное полотно, тротуары, освещение, ограды.