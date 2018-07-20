Мэр потребовал убрать с улиц спиленные ветки в Бердске

Ревизию уличного освещения проводят в Бердске. Одновременно подрезают деревья, доложил на совещании чиновников 16 июля руководитель горсвета Дмитрий Мышкин. Работа по подрезке деревьев в Микрорайоне выполнена на 90%, сейчас идет работа по ул. Ушакова, Герцена, Морской.

Мэр Евгений Шестернин поинтересовался, кто вывозит срезанные ветки. Мышкин ответил, что это делает горсвет совместно с Центром муниципальных услуг.

Евгений Анатольевич попросил обратить внимание на ветки, которые лежат уже давно. Когда они станут сухими, то возникнет опасность их возгорания. Тем более, они лежат вдоль тротуаров, подчеркнул мэр.

Дмитрий Мышкин пояснил, что ветки по возможности вывозят.

— Возможность сопряжена с опасностью. Держите баланс между возможностью и опасностью. Приоритетом должна быть безопасность. Вся ваша работа, которая направлена на сохранение муниципального имущества, уйдет в трам-тарарам, если кто-то нечаянно или специально бросит окурок, — акцентировал Евгений Шестернин.