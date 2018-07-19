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Пропавший мальчик в Бердске найден живым

Ребенок, которого искали в течение суток, найден в Бердске. Жив. Он уже дома.

19.07.2018 Нет комментариев

Ребенок, которого искали  в течение суток, найден в Бердске. Жив. Он уже дома.

 

 


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