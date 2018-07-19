Пропавший мальчик в Бердске найден живым

В первом чтении поддержала повышение пенсионного возраста Госдума
Россия готовит санкции против Украины
Топилин: Рост пенсий после повышения пенсионного возраста будет беспрецедентным в истории РФ
Поправки к законопроекту о пенсиях до 24 сентября будет принимать Госдума
Грамоты и благодарности работникам торговли вручил мэр Бердска
На медосмотр чиновников потратят 364 тыс. рублей из бюджета Бердска
Не подал в суд врио губернатора Травников на Совет депутатов Бердска за скандальную новостройку
Вторую неделю зияет дыра колодца на главной улице Бердска
На попадание в «Крымское досье» ответила Людмила Улицкая
Перекрыла дорогу КамАЗам с фекальным грунтом с прорванного коллектора жительница Бердска