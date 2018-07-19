Фото: Вопрос к КБУ — будет ли высажено на этом месте аналогичное дерево?

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Наконец, после «пинка сверху», начался ремонт свища водопровода, подмывавшего фундамент дома 118 по ул. Красная Сибирь. Загудела техника и… затрещали сломанные деревья… Их садили сами жильцы, они ровесники дома. Вопрос к «специалистам» от КБУ — будет ли высажено на этом месте дерево, такой же породы и такого же возраста? Или ломать не сажать?