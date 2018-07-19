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Фото: Вопрос к КБУ — будет ли высажено на этом месте аналогичное дерево?

Или ломать не сажать?

19.07.2018 Один комментарий

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Алексей:

Наконец, после «пинка сверху», начался ремонт свища водопровода, подмывавшего фундамент дома 118 по ул. Красная Сибирь. Загудела техника и… затрещали сломанные деревья… Их садили сами жильцы, они ровесники дома. Вопрос к «специалистам» от КБУ — будет ли высажено на этом месте дерево, такой же породы и такого же возраста? Или ломать не сажать?

Фото: Вопрос к КБУ будет ли высажено на этом месте аналогичное дерево?


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(1) Комментарий

  1. Adeli

    А не корни ли дерева повредили водовод? У нас если жильцы что-то и сажают, то почти всегда самовольно и считают, что их посадки неприкасаемы! Прежде чем высаживать любые деревья, надо согласовать их со схемами водоводов, канализацией, прочих кабелей. В свое время без всякого на то разрешения была высажена березовая аллея в районе ост. транспорта Березовая, которая разрослась вплотную к проезжей части и уже начинает лезть ветками на неё. Кто будет за ней следить? Мало того, что зрительно сужается улица, так ещё не за горами те времена, когда ветви будут над проезжей частью нависать, и их придётся спиливать. За чей счёт?
    Пусть те, кто лично высаживал это дерево с фотографии предъявят разрешающие документы на посадку, а если их нет, то помалкивают. Или будут готовы оплачивать штраф за нарушение благоустройства.
    Любое благоустройство должно быть согласовано! Даже такое невинное, как клумба или деревце. Оно потом растёт и корнями рвёт кабели и водоводы. Думать надо, прежде чем свое добро другим причинять.

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