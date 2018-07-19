Пропавшего Антона Сметанина видели на остановке «Черемушная» в Бердске

На поиски пропавшего 11-летнего Антона Сметанина в Бердске съезжаются волонтеры ДоброСпас-Новосибирск. Уже прибыл первый экипаж.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Антон пропал поздним вечером 18 июля. Мальчик остался дома один, когда его отец ушел вечером на работу. Антон собрался на прогулку. Обычно он гуляет до 22.00. В девятом часу вечера мать вернулась домой, сына – не было, дверь была закрыта на ключ. Мальчик не вернулся домой и на сотовый телефон не отвечал. Родители обратились в полицию. До сих пор Антон Сметанин не найден. Ранее мальчик не убегал из дома, семья благополучная. Школьник занимается биатлоном.

Поиском пропавшего ребенка занимаются волонтеры содружества ДоброСпас-Новосибирск. По словам руководителя общественной организации по поиску пропавших людей «ДоброСпас-Новосибирск» Марии Парватовой, в пятом часу после полудня 19 июля первый экипаж волонтеров уже прибыл в Бердск. Вслед за ним выдвигаются и другие.

Общественная организация существует боле семи лет и у нее уже наработаны методики поиски пропавших.

— Сейчас в Бердске находятся сотрудники ГУ МВД по Новосибирской области. От них мы получили данную заявку. Сейчас вместе распределим задачи. И первое, что будем делать — это распространять ориентировки. Они уже напечатаны. Второе, опрашивать население. Третье, параллельно с полицей снимать камеры наблюдения. Четвертое, прочесывать лесную местность. Это одни из методов, которые могут быть применены, вообще их очень много, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Мария Парватова.

Обратите внимание на описание мальчика, возможно кто-то из вас его видел. Любая информация, даже небольшая, пригодится при его поиске.

Волосы у Антона светлые, рост — около 160 см. При себе имел: три кепки (бейсболки), одна из которых ярко-бирюзового цвета, с надписями, вторая — бежевая, без надписей, третья — черного цвета с желтыми буквами. Кеды-слипоны темного цвета на белой толстой подошве, кеды синие матерчатые, три футболки: одна темного синего цвета и две светлые. Так же при себе имеет спортивный мешок под обувь синего цвета. Со слов родителей, подросток не общительный, друзей у него нет, куда и к кому мог пойти — предположений нет.

Если вы увидели Антона Сметанина, позвоните по тел. 02, в комиссию по делам несовершеннолетних – 8(383-41)2-00-80. Или по телефонам ДоброСпаса: 8-953-887-17-77, 8-951-387-07-58.

В 17.25 в группу Вконтакте «ДоброСпас-Новосибирск» пришло сообщение от Ромы Леонова:

-Только что видели в районе автобусной остановки «Черемушная» с рюкзаком. Видел человек, знающий лично, то есть, не ошибся, поэтому он сразу убежал. Был не один, с ним мальчик из 12-ой школы, но данных на мальчика нет. Всем особое внимание на этот район, в том числе, гаражи и пляж. Антон одет в бежевую майку и с ним синий рюкзак.