Фото: Купаться запрещено, но купаются

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И что? Всегда эти таблички стояли. Где купаться разрешено там как минимум должен быть оборудован действующий пост спасателей, разумеется по побережью вокруг всего Бердска сделать это не получится. Это делается чтобы снять ответственность с администрации, чтобы родственники утонувших (алкоголиков, детей без присмотра) не ходили потом за компенсациями, а не потому что место для купания непригодно.
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