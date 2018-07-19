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Фото: Купаться запрещено, но купаются

Купаться нельзя

19.07.2018 Один комментарий

На WhatsApp редакции Курьер.Среда.Бердск 8953-878-9010 пришли фотографии:

Фото: Купаться запрещено, но купаются Фото: Купаться запрещено, но купаются


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    И что? Всегда эти таблички стояли. Где купаться разрешено там как минимум должен быть оборудован действующий пост спасателей, разумеется по побережью вокруг всего Бердска сделать это не получится. Это делается чтобы снять ответственность с администрации, чтобы родственники утонувших (алкоголиков, детей без присмотра) не ходили потом за компенсациями, а не потому что место для купания непригодно.

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