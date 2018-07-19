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Топилин: Рост пенсий после повышения пенсионного возраста будет беспрецедентным в истории РФ

«Когда я говорю в среднем, это очень важно, потому что конкретная прибавка каждому пенсионеру будет соответствовать его пенсии, и будет пропорциональный рост», — добавил министр.

19.07.2018 Фото: kremlin.ru 4 коммент.

Топилин: Рост пенсий после повышения пенсионного возраста будет беспрецедентным в истории РФ

Принятие документа позволит обеспечить увеличение пенсий неработающим пенсионерам в среднем на 1 тыс. рублей, отметил министр.

Предполагаемый законопроектом об изменениях в пенсионной системе рост выплат будет беспрецедентным в истории России, заявил в четверг министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

«Напомню, что прогнозируемая инфляция за 2018 год составит чуть более 3%, это означает, что индексация, реальная индексация пенсии произойдет, и это будет означать, что пенсии будут проиндексированы темпами более чем в два раза выше инфляции. Такого не было никогда в истории РФ», — сказал Топилин в докладе на первом чтении Госдумой законопроекта об изменениях в пенсионной системе.

Он напомнил, что принятие документа позволит начиная с 2019 года обеспечить «увеличение пенсий неработающим пенсионерам в среднем на 1 тыс. рублей, в среднегодовом исчислении это 12 тыс. рублей в год». «Когда я говорю в среднем, это очень важно, потому что конкретная прибавка каждому пенсионеру будет соответствовать его пенсии, и будет пропорциональный рост», — добавил министр.

Первое чтение подразумевает рассмотрение лишь концепции документа. После ее утверждения масштабное обсуждение инициативы продолжится, предложения по доработке проекта закона будут собраны и впоследствии зафиксированы в виде поправок ко второму чтению.

Изменения в пенсионной системе приведут к росту доходов неработающих пенсионеров, заявил также Топилин. «Все средства от повышения пенсионного возраста идут исключительно на увеличение пенсий неработающих пенсионеров. Мы сейчас с коллегами из комитетов готовим проекты федеральных законов о федеральном бюджете на 2019 год и о бюджете Пенсионного фонда на 2019-2021 годы. Безусловно, в этом процессе все эти цифры видны, они видны в параметрах, в проектировках, на них можно посмотреть и не говорить, что цифр каких-то нет. Они все есть», — сказал Топилин.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин в письме на имя председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова отметил, что материалы к этому законопроекту «не содержат расчетов, определяющих взаимосвязь между повышением пенсионного возраста и созданием условий для ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции, в том числе, при каких условиях пенсионная система РФ будет считаться сбалансированной и долгосрочно финансово устойчивой».

«Мы предлагаем принять решение, чтобы на перспективу сбалансировать и обеспечить страховой характер пенсионной системы. Самое главное — мы хотим не просто сохранить уровень пенсий…, а мы хотим увеличить, как никогда в нашей истории не увеличивали, размер пенсий неработающим пенсионерам», — заявил Топилин.

О законопроекте
Законопроектом об изменении пенсионной системы, в частности, предусматривается постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году). В настоящее время пенсионный возраст для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно.

Согласно предложению правительства, увеличение пенсионного возраста будет проводиться поэтапно с 2019 года и не затронет нынешних пенсионеров.

Источник: ТАСС


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(4) Комментариев

  1. Аноним

    ну вот и ответ на все вопросы по поводу повышения.Кто получал хорошую пенсию,тем и добавят по 1 тысячи.А кто получал минималку,тому и добавят 100 рублей.Ведь они же не озвучивают даже процент надбавки

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  2. Аноним

    «А кто плохо жил, будет …плохо жить,
    Вот такие, брат, времена…»

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  3. Аноним

    Чтобы сэкономить на выплате пособий и компенсаций при сокращении, правительство решило ввести термин «в сявязи с утратой доверия»
    Бизнес атакуе!?

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  4. Аноним

    Это то самый министр, который предложил увольнять работников «За утрату доверия»
    http://www.kurer-sreda.ru/2018/07/19/364502-za-utratu-doveriya-xotyat-uvolnyat-rossiyan
    И тут же умасливает 43-миллионную армию пенсионеров крошками, оставшимися от сэкономленных на повышении пенсионного возраста денег.

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