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Поправки к законопроекту о пенсиях до 24 сентября будет принимать Госдума

Первый вице-спикер нижней палаты Александр Жуков ранее заявил, что законопроект пройдет в Госдуме второе и третье, окончательное чтение осенью.

19.07.2018 Фото: Pixabay Один комментарий

Поправки к законопроекту о пенсиях до 24 сентября будет принимать Госдума

Срок приема поправок к проекту об изменениях в пенсионном законодательстве будет продлен до 24 сентября, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в четверг на пленарном заседании нижней палаты парламента.

«Вчера комитет (Госдумы по труду и соцполитике) принял решение о продлении срока обсуждения поправок с 18 августа до 24 сентября», — сказал Володин.
Согласно опубликованному ранее в базе данных ГД проекту постановления, комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов планировал принимать поправки ко второму чтению до 19 августа. Комитету также поручено доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение Госдумы во втором чтении. Как пояснил РИА Новости глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов, согласно регламенту, законопроект после принятия в первом чтении должен быть отправлен на обсуждение в регионы и для предоставления возможности внести поправки в течение месяца. Однако, при необходимости, этот срок может быть увеличен. Первый вице-спикер нижней палаты Александр Жуков ранее заявил, что законопроект пройдет в Госдуме второе и третье, окончательное чтение осенью.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство предлагает повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Процесс будет поэтапным и начнется с 2019 года. В законопроекте кабмина отмечается, что данная инициатива создаст условия для ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции при сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы РФ в целом.

Источник: РИА Новости


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(1) Комментарий

  1. Юрий

    Туды их, в качель!

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