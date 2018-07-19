Россия готовит санкции против Украины

Как стало известно “Ъ”, правительство разрабатывает санкции в отношении Украины, которые затем утвердит Владимир Путин. Под ограничения должны попасть несколько сотен физических и юридических лиц, в том числе крупные бизнесмены и киевские чиновники. Одной из мер воздействия должна стать блокировка их активов в РФ, говорят источники “Ъ” в Белом доме. Но, возможно, воздействие санкций на их фигурантов окажется символическим. Так, например, по данным “Ъ”, санкции могут коснуться производителей удобрений, но импорт этой продукции в РФ ничтожен, а российские поставки на Украину Киев и так успешно блокирует своими санкциями.

В правительстве началась работа по снижению негативного влияния на экономику РФ в связи с введением санкций. Одним из элементов этой работы будет президентский указ о санкциях в отношении физических и юридических лиц Украины, говорят источники “Ъ” в Белом доме. По их словам, в санкционный список планируют включить «нескольких сотен физлиц и порядка ста юрлиц». Под физическими лицами «подразумеваются бизнесмены, политики и госслужащие», одной из мер воздействия будет блокировка их активов в РФ и запрет на вывод капитала, говорят собеседники “Ъ” в правительстве. За составление списка юридических лиц отвечают Минэкономики, Минпромторг и Минфин (координирует работу первый вице-премьер Антон Силуанов).

К 1 августа эти ведомства должны представить «предложения по импортируемым из Украины товарам, в отношении которых могут применяться ответные меры ограничительного характера».

Введение санкций в отношении Украины произойдет в соответствии с указом, который Владимир Путин подписал 4 июня. По нему, «меры воздействия» вводятся правительством по решению президента в отношении иностранных государств и их организаций, должностных лиц, граждан. Закон установил не очень большой перечень возможных ограничений. К ним отнесено, например, прекращение или приостановление сотрудничества российских компаний с «недружественными» иностранными государствами и организациями в различных отраслях, а также «запрет или ограничение» на ввоз продукции и сырья, странами происхождения которых являются иностранные государства. Аналогичный запрет может быть установлен на вывоз сырья из РФ организациями, «находящимися под юрисдикцией недружественных иностранных государств». В законе есть оговорка, что в соответствии с решением президента могут вводиться и «иные меры» воздействия.

Источник “Ъ” в руководстве одного из ведомств утверждает, что вопрос о введении санкций в отношении физических и юридических лиц Украины находился на повестке дня с 2014 года: за его скорейшее принятие выступали прежде всего представители силового блока, но ограничительные меры такого рода было решено «отложить про запас». Проект указа президента будет конкретным, но оставит и поле для маневра, убежден федеральный чиновник: нецелесообразно пускать все меры в ход одномоментно.

Источник “Ъ” в правительстве подчеркивает, что действия РФ — «зеркальный ответ» на аналогичные шаги со стороны Украины. На сегодняшний день в санкционных списках Украины находятся 1748 физических лиц и 756 юридических лиц. В последний раз этот перечень расширялся по решению заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, состоявшегося 2 мая, оформленного в указ президента Петра Порошенко 14 мая. В украинские черные списки входят не только россияне и российские компании, но и иностранные физические и юридические лица, так или иначе причастные к действиям, которые Киев считает противозаконными (например, европейские политики, посетившие Крым после марта 2014 года). Однако российских граждан и структур в нем большинство. В частности, украинские санкции коснулись членов Госдумы и Совета федерации, сотрудников администрации президента, высокопоставленных представителей Министерства обороны и спецслужб РФ, дипломатов, судей, крупных бизнесменов. Фигурирует в них и целый ряд деятелей культуры, ученых, а также сотрудников СМИ. Всем им запрещен въезд на Украину, а их украинские активы (если таковые имеются) подлежат конфискации. Большинство санкций введено сроком на три года.

По словам источника “Ъ” в Белом доме, санкции в первую очередь могут коснуться украинских компаний—производителей удобрений.

Киев ранее неоднократно, в том числе с подачи местных конкурентов, вводил ограничения против поставок удобрений из РФ, но это были стандартные антидемпинговые меры. Майские и предыдущие санкции Украины затронули российские «Фосагро» и «Еврохим», но указания на возможные контрсанкции РФ по сектору выглядят крайне странными, говорят источники “Ъ” в отрасли. Поставки удобрений с Украины в Россию и весь ЕАЭС ничтожно малы — около $1 млн в 2017 году, тогда как экспорт из РФ на Украину в 2017 году составил 870 тыс. тонн азотных удобрений на $206 млн, смешанных — 2 млн тонн на $520 млн (по фосфорным и калийным удобрениям он крайне незначителен). Глава «Фосагро», президент отраслевой ассоциации РАПУ Андрей Гурьев недавно говорил Bloomberg, что экспорт удобрений из РФ на Украину составляет 3,6 млн тонн — это 80–90% потребностей страны, после майских санкций цены на эту продукцию там выросли на 30%, а основные российские производители прекратили поставки.

Импорт РФ с Украины в 2017 году составил, по данным ЕАЭС, около $4,9 млрд (в январе—мае этого года, по данным ФТС, он упал на 39%, до $2,2 млрд), при этом основные объемы приходятся на алюминиевое сырье (вероятно, это поставки Николаевского глиноземного завода «Русала»), металлургическую и машиностроительную продукцию. Собеседники “Ъ” среди металлургов не видят особых проблем с импортом стали с Украины, отмечая, что с начала года объемы снизились. Они не слышали, чтобы украинская металлургическая продукция была предметом контрсанкций. При этом у украинских инвесторов активов в РФ, которые можно было бы блокировать, крайне мало, одним из редких примеров является компания «Титановые инвестиции» Дмитрия Фирташа, владеющая «Крымским титаном» в Крыму, но на нее санкции уже успела наложить сама Украина.

Источник: Коммерсант