Грамоты и благодарности работникам торговли вручил мэр Бердска

Грамоты и благодарственные письма работникам торговли вручил мэр Бердска
Сегодня, 19 июля, в мэрии состоялось награждение работников торговли. Награждение приурочено ко Дню торговли, который в этом году будет отмечаться в субботу, 28 июля.
На награждение пригласили ветеранов торговли и действующих руководителей торговых предприятий.
Почетные грамоты, благодарственные письма и цветы вручали мэр Бердска Евгений Шестернин, вице-мэр Владимир Захаров, депутат облсовета Зоя Родина и другие.
Евгений Шестернин открыл церемонию награждения поздравительной речью. Он поблагодарил сотрудников торговли за то, что используют творческий подход к своей профессии. Кроме того, он пожелал каждому работнику торговли благодарных и платежеспособных покупателей, терпеливых поставщиков и благосклонности фискальных органов.
Мэр Бердска Евгений Шестернин
— А просто, как женщинам красивым и умным, хочу пожелать женского счастья, красоты, любви, взаимопонимания и уюта в доме, — улыбаясь, сказал Евгений Анатольевич.
Александра Гребёнкина, пенсионер с многолетним стажем работы в торговле, после награждения 19 июля рассказала «Курьер. Среда. Бердск» о своей карьере.
— В торговле с 75-го года. Как с севера приехала с мужем, так сразу сюда и устроилась. Товароведом, в основном по обуви, немного по тканям. Был тогда «ТОРГ», единая сеть, и снабжал весь город обувью. А сейчас на пенсии уже 25 лет. И все равно награждают. За всю жизнь я ни разу не пожалела, что пришла работать в торговлю. Мне очень хорошо было, мне кажется, я была на своем месте, — рассказала Александра Николаевна.
Александра Гребёнкина, пенсионер, работник торговли
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