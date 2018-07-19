КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

ПРОДАМ 1-ю в самом центре в КИРПИЧНОМ доме !!!
Продам 1-ю кв. 89138984582 ЗВОНИТЕ СЕГОДНЯ!!!
СРОЧНО!!!! Продам студию 89138984582
продам
продам
продам
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

На медосмотр чиновников потратят 364 тыс. рублей из бюджета Бердска

Не подал в суд врио губернатора Травников на Совет депутатов Бердска за скандальную новостройку

Вторую неделю зияет дыра колодца на главной улице Бердска

На попадание в «Крымское досье» ответила Людмила Улицкая

Перекрыла дорогу КамАЗам с фекальным грунтом с прорванного коллектора жительница Бердска

СМИ: Подозреваемых в отравлении Скрипалей полиция установила — русские

Провал около дома 28 по ул.Ленина отремонтируют через неделю в Бердске

Поздний ужин убивает нас!

Женщину с ребенком в коляске сбил ВАЗ в Бердске

Раненого пулями лисенка Фоксика спасают волонтеры Новосибирска

Последние комментарии

Июль 2018
M T W T F S S
« Jun    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  


Не подал в суд врио губернатора Травников на Совет депутатов Бердска за скандальную новостройку

Областной суд удовлетворил иск прокуратуры об отмене решения горсоветом по зонированию земли под домом по ул.Спортивная,15. Но дом уже отдается под отделку.

19.07.2018 Автор: Михаил Зюков Фото: Курьер.Среда.Бердск Нет комментариев

Не подал в суд врио губернатора Травников на Совет депутатов Бердска за скандальную новостройку

Андрей Травников встретился с жителями Спортивной,13

Не подавал в суд на Совет Депутатов врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников. Об этом стало известно «Курьер.Среда.Бердск» из ответа пресс-службы правительства на официальный запрос редакции в на имя Травникова.

Напомним, что 19 ноября в ходе рабочего визита в Бердск Андрей Травников встретился с жителями дома по адресу ул.Спортивная, 13. Они возмущались фактом строительства дома на Спортивной,15, стройки напротив Мемориала Славы. Жители сетовали на постоянный шум и урон их жилищу от непрекращающихся вибраций от стройки. Ранее в ходе проверок было выявлено нарушение при принятии решения по изменению зонирования территории на Спортивной, 15. Ранее эта зона относилась к паркам и скверам, но Советом депутатов Бердска она была переквалифицирована в зону многоэтажной жилой застройки.

Андрей Травников пообещал недовольным гражданам разобраться в ситуации и даже подать в суд на бердских депутатов, чтобы обжаловать их решение по изменению зонирования, однако этого так и не произошло.
— Законодательно запретить стройку на данный момент я не могу. Но я предупредил подрядчика, что не делать это, потому что он потом больше затрат понесет. Подаем в суд. И прошу, чтобы он (застройщик — прим. ред.) сделал выводы из этого. В нашей стране я не могу скомандовать, топнуть ногой и приказать. На сегодняшний день, если встать на позицию подрядчика, он ничего не нарушает. У него есть на руках законное разрешение (на строительство). Разрешение на строительство было выдано на основании перевода земельного участка. Решение принимал горсовет. Соответственно иск будет в отношении решения горсовета. Пока я обращаются к подрядчику по доброй воле не торопиться, —говорил врио губернатора 19 ноября во время визита.

Факт иска, как следует от ответа, был, но не от врио губернатора, а от министерства строительства Новосибирской области. Об исках руководителя региона пресс-служба отправила «Курьер.Среда.Бердск» искать на сайтах судов: «информация обо всех судебных исках с участием врио Губернатора Новосибирской области Травникова А.А. находится в открытых информационных источниках: интернет портал ГАС «Правосудие, https://sudrf.ru/, сайт Новосибирского областного суда https://oblsud.nsk.sudrf.ru/«.

В ответе на запрос уже пресс-службы правительства региона в адрес Минстроя, последний информировал, что строительство дома осуществляется застройщиком ООО «Стройпроект» с привлечением средств участников долевого строительства (заключено 5 договоров с 9 участниками, 2 из которых юридические лица).

Не подал в суд врио губернатора Травников на Совет депутатов Бердска за скандальную новостройку

Во время визита Травникова дома еще не было

На основании обращений граждан министерство в апреле 2017 года проверило соблюдения законодательства о градостроительной деятельности администрацией Бердска при выдаче ООО «Стройпроект» разрешения на строительство многоквартирного жилого дома по ул. Спортивная, 15 от 14.09.2016 № 54-301000-52-2016.

По результатам проверки установлено, что в отношении территории, в границах которой сформирован земельный участок, решением Совета депутатов Бердска от 25.02.2014 № 453 «О внесении изменений в лист 6 ГП-1 инв. № 514049 Карты градостроительного зонирования в отношении территории, расположенной в районе пересечения улиц Пушкина и Спортивная, ориентировочной площадью 3750 кв.м».

14 апреля 2017 министерство выдало администрации Бердска предписание, которая 30 мая направила в Совет депутатов проект о признании утратившим силу решения. Направленный проект депутаты не приняли.

Тогда Минстрой 14 августа подало исковое заявление в Новосибирский областной суд об устранении выявленных нарушений. Суд отказал 29 августа 2017 года в принятии к производству указанного заявления в связи с отсутствием у министерства прав на подачу административного иска о признании нормативного акта недействующим полностью или в части в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц.

Далее министерства строительства Новосибирской области, исчерпав предусмотренные законодательством меры по устранению нарушений градостроительного законодательства, проинформировало прокуратуру Новосибирской области об указанных обстоятельствах. 1 сентября 2017 прокурор Бердска направил в адрес Совета депутатов города Бердска протест на решение о зонировании. Решением горсовета 29 сентября № 105 протест прокурора был отклонен.

Прокуратурой области в Новосибирский областной суд в апреле 2018 года направлено административное исковое заявление с требованием признать решение Совета депутатов г. Бердска от 25.02.2014 № 453 противоречащим отдельным нормам Градостроительного кодекса Российской Федерации и недействующим с момента принятия. Решение Совета депутатов Бердска признано недействующим как противоречащее федеральному законодательству.

Кроме того, из официального запроса стало известно, что в декабре 2017 года администрация Бердска осмотрела на предмет повреждений многоквартирный дома на Спортивной, 13. В результате осмотра инспекция выявила необходимость в ремонте семи плит подвала, поврежденных в результате нарушения теплового и влажностного режима. Такие повреждения не связаны со строительством дома по ул. Спортивной, 15.

Тем временем скандальная новостройка, расположенная напротив Парка Победы, уже готова и начались работы по отделке.
Депутаты не пересмотрели свое решение.

Спикер бердского Совета депутатов Валерий Бадьин уверен, что в скандале виновата мэрия, чиновники которой допустили выделение земли под строительство. Если дом «взорвать», городу придется раскошелиться на 200 млн рублей.
— По моему мнению — это полностью безалаберная бумага. Почему безалаберная? Первый вопрос: где была уважаемая наша прокуратура и областная три с половиной года. Мы в феврале 2014 года приняли решение, а они только в сентябре 2017 года обратились. Где они были раньше? Наша прокуратура никаких нарушений не усмотрела. Тем более, дом построился. Готовый практически стоит. Сейчас у них решение. Это первое. Второе, я знаю, что на это решение будет кассация в Верховный суд. Застройщик имеет на это право. До тех пор, пока это обжалование, тем более это Верховный арбитраж в Москве, не пройдет, решение в законную силу не вступит. Когда решение Верховного суда вступит в силу, тогда мы это опубликуем, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» спикер горсовета Валерий Бадьин.

Решение проекта готовила администрация, а теперь областной суд говорит, что Совет депутатов должен перепроверять их решение и приводят за аналог новосибирский Совет депутатов, у которого на 50 депутатов 85 работников, объяснил Бадьин.

— У нас не позволяет бюджет это делать. У нас есть администрация, 150 человек, которые получают за свою работу деньги. Мы что теперь их работу будем перепроверять? — возмущен Валерий Георгиевич.

Если бы в сентябре прошлого года суд удовлетворил иск министерства строительства, то город «попал» бы на 20-30 млн рублей, а сейчас это уже другая сумма — 150-200 млн, акцентировал Бадьин.

Не подал в суд врио губернатора Травников на Совет депутатов Бердска за скандальную новостройку

За полгода дом вырос

 


Похожие записи

Тэги:
Персоны:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Ушел из дома и пропал 11-летний мальчик с рюкзаком в Бердске На медосмотр чиновников потратят 364 тыс. рублей из бюджета Бердска Торговля в Бердске: оборот 20 млрд рублей в год

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка 40% - только с 5 по 9 июня!
CRONA(Крона) medical&spa, санаторий
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика