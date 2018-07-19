Не подал в суд врио губернатора Травников на Совет депутатов Бердска за скандальную новостройку

Не подавал в суд на Совет Депутатов врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников. Об этом стало известно «Курьер.Среда.Бердск» из ответа пресс-службы правительства на официальный запрос редакции в на имя Травникова.

Напомним, что 19 ноября в ходе рабочего визита в Бердск Андрей Травников встретился с жителями дома по адресу ул.Спортивная, 13. Они возмущались фактом строительства дома на Спортивной,15, стройки напротив Мемориала Славы. Жители сетовали на постоянный шум и урон их жилищу от непрекращающихся вибраций от стройки. Ранее в ходе проверок было выявлено нарушение при принятии решения по изменению зонирования территории на Спортивной, 15. Ранее эта зона относилась к паркам и скверам, но Советом депутатов Бердска она была переквалифицирована в зону многоэтажной жилой застройки.



Андрей Травников пообещал недовольным гражданам разобраться в ситуации и даже подать в суд на бердских депутатов, чтобы обжаловать их решение по изменению зонирования, однако этого так и не произошло.

— Законодательно запретить стройку на данный момент я не могу. Но я предупредил подрядчика, что не делать это, потому что он потом больше затрат понесет. Подаем в суд. И прошу, чтобы он (застройщик — прим. ред.) сделал выводы из этого. В нашей стране я не могу скомандовать, топнуть ногой и приказать. На сегодняшний день, если встать на позицию подрядчика, он ничего не нарушает. У него есть на руках законное разрешение (на строительство). Разрешение на строительство было выдано на основании перевода земельного участка. Решение принимал горсовет. Соответственно иск будет в отношении решения горсовета. Пока я обращаются к подрядчику по доброй воле не торопиться, —говорил врио губернатора 19 ноября во время визита.

Факт иска, как следует от ответа, был, но не от врио губернатора, а от министерства строительства Новосибирской области. Об исках руководителя региона пресс-служба отправила «Курьер.Среда.Бердск» искать на сайтах судов: «информация обо всех судебных исках с участием врио Губернатора Новосибирской области Травникова А.А. находится в открытых информационных источниках: интернет портал ГАС «Правосудие, https://sudrf.ru/, сайт Новосибирского областного суда https://oblsud.nsk.sudrf.ru/«.

В ответе на запрос уже пресс-службы правительства региона в адрес Минстроя, последний информировал, что строительство дома осуществляется застройщиком ООО «Стройпроект» с привлечением средств участников долевого строительства (заключено 5 договоров с 9 участниками, 2 из которых юридические лица).

На основании обращений граждан министерство в апреле 2017 года проверило соблюдения законодательства о градостроительной деятельности администрацией Бердска при выдаче ООО «Стройпроект» разрешения на строительство многоквартирного жилого дома по ул. Спортивная, 15 от 14.09.2016 № 54-301000-52-2016.

По результатам проверки установлено, что в отношении территории, в границах которой сформирован земельный участок, решением Совета депутатов Бердска от 25.02.2014 № 453 «О внесении изменений в лист 6 ГП-1 инв. № 514049 Карты градостроительного зонирования в отношении территории, расположенной в районе пересечения улиц Пушкина и Спортивная, ориентировочной площадью 3750 кв.м».

14 апреля 2017 министерство выдало администрации Бердска предписание, которая 30 мая направила в Совет депутатов проект о признании утратившим силу решения. Направленный проект депутаты не приняли.

Тогда Минстрой 14 августа подало исковое заявление в Новосибирский областной суд об устранении выявленных нарушений. Суд отказал 29 августа 2017 года в принятии к производству указанного заявления в связи с отсутствием у министерства прав на подачу административного иска о признании нормативного акта недействующим полностью или в части в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц.

Далее министерства строительства Новосибирской области, исчерпав предусмотренные законодательством меры по устранению нарушений градостроительного законодательства, проинформировало прокуратуру Новосибирской области об указанных обстоятельствах. 1 сентября 2017 прокурор Бердска направил в адрес Совета депутатов города Бердска протест на решение о зонировании. Решением горсовета 29 сентября № 105 протест прокурора был отклонен.

Прокуратурой области в Новосибирский областной суд в апреле 2018 года направлено административное исковое заявление с требованием признать решение Совета депутатов г. Бердска от 25.02.2014 № 453 противоречащим отдельным нормам Градостроительного кодекса Российской Федерации и недействующим с момента принятия. Решение Совета депутатов Бердска признано недействующим как противоречащее федеральному законодательству.

Кроме того, из официального запроса стало известно, что в декабре 2017 года администрация Бердска осмотрела на предмет повреждений многоквартирный дома на Спортивной, 13. В результате осмотра инспекция выявила необходимость в ремонте семи плит подвала, поврежденных в результате нарушения теплового и влажностного режима. Такие повреждения не связаны со строительством дома по ул. Спортивной, 15.

Тем временем скандальная новостройка, расположенная напротив Парка Победы, уже готова и начались работы по отделке.

Депутаты не пересмотрели свое решение.

Спикер бердского Совета депутатов Валерий Бадьин уверен, что в скандале виновата мэрия, чиновники которой допустили выделение земли под строительство. Если дом «взорвать», городу придется раскошелиться на 200 млн рублей.

— По моему мнению — это полностью безалаберная бумага. Почему безалаберная? Первый вопрос: где была уважаемая наша прокуратура и областная три с половиной года. Мы в феврале 2014 года приняли решение, а они только в сентябре 2017 года обратились. Где они были раньше? Наша прокуратура никаких нарушений не усмотрела. Тем более, дом построился. Готовый практически стоит. Сейчас у них решение. Это первое. Второе, я знаю, что на это решение будет кассация в Верховный суд. Застройщик имеет на это право. До тех пор, пока это обжалование, тем более это Верховный арбитраж в Москве, не пройдет, решение в законную силу не вступит. Когда решение Верховного суда вступит в силу, тогда мы это опубликуем, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» спикер горсовета Валерий Бадьин.

Решение проекта готовила администрация, а теперь областной суд говорит, что Совет депутатов должен перепроверять их решение и приводят за аналог новосибирский Совет депутатов, у которого на 50 депутатов 85 работников, объяснил Бадьин.

— У нас не позволяет бюджет это делать. У нас есть администрация, 150 человек, которые получают за свою работу деньги. Мы что теперь их работу будем перепроверять? — возмущен Валерий Георгиевич.

Если бы в сентябре прошлого года суд удовлетворил иск министерства строительства, то город «попал» бы на 20-30 млн рублей, а сейчас это уже другая сумма — 150-200 млн, акцентировал Бадьин.