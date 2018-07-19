На медосмотр чиновников потратят 364 тыс. рублей из бюджета Бердска

Электронный аукцион на оказание медицинских услуг по проведению диспансеризации и периодическому осмотру сотрудников объявила гордминистрации Бердска. Торги состоятся 30 июля. Сейчас идет прием заявок.

Максимальная цена контракта на проведение медосмотра составляет 363 928, 75 рублей. Финансируется данная услуга из бюджета города.

Преимущество в торгах предоставляется субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям.

Выигравшей аукцион организации необходимо будет оказать услугу в течение двух месяцев с даты заключения контракта.