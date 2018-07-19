Перекрыла дорогу КамАЗам с фекальным грунтом с прорванного коллектора жительница Бердска

Отказали в помывке дороги, по которой возят загрязненный фекалиями грунт после аварии на коллекторе, жителям двух многоквартирных домов на ул. Авиаторов в Бердске.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 20 июня произошла авария канализационного коллектора на улице Ушакова. В результате сточные воды из Микрорайона хлынули в частный сектор близ переулка Урицкого, которому досталось больше других от фекального потопа. С 9 июля начали снимать и вывозить грунт с места крупнейшей канализационной аварии.

По словам жительницы дома №4 по ул. Авиаторов Натальи Власовой, груженые землей с нечистотами КамАЗы идут по дороге рядом с их домом. И сваливают на отвал, опять же, недалеко от дома. Вся грязь шла во двор, а потом в дом. И вонь возле домов стояла соответствующая грузу.

— Я обратилась к начальнику УЖКХ Максиму Совбанову. Проезжала мимо, когда он с другими стоял у коллектора. Спросила, есть ли возможность убрать за КамАЗами, перевозящими грунт. Хотя бы выйти уборочной машине и с щеткой промыть дорогу. Попросила включить эту работу в график. Тогда он сказал, что данный участок, земля и дорога, принадлежит министерству обороны, но в рамках устранения чрезвычайной ситуации, он отпишет, чтобы дорогу помыли. Мол, напишите заявление. Я заявление отправила по электронке — две недели тишина. Сегодня получила письмо, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» 19 июля Наталья Власова.

В ответе за подписью Максима Совбанова говорится следующее: «На Ваше обращение организавать уборку дорожного покрытия на участке дороги по ул. Авиаторов, 4, 6, сообщаю следующее. Данная дорога не числится в реестре муниципального имущества г. Бердска. Работы по уборке дорожного покрытия не представляются возможными, так как это нецелевое использование бюджетных средств».

— То есть нагадить на чужой территории и уехать — это нормально, а убрать за собой — нет, — возмутилась бердчанка.

Наталья Александровна позвонила в УЖКХ и предъявила ультиматум: она поставит посреди дороги свой автомобиль Toyota Ist и КамАЗы не проедут. Там ей ответили, что это ее право.

— Утром я пошла и перекрыла дорогу. Грузовики стали ездить по бордюрам и газонам. Я пригрозила вызвать полицию. И встала в заслон. Сказала, чтобы по нашей дороге машины больше не ездили. Ответ получила, что дорога не принадлежит городу, значит и ездить по ней вы не имеете права. Грузовики встали, водители ждут начальника. Потом пришел приказ ездить другой дорогой, — отметила Наталья Власова.

Наталья Власова была «в заслоне» 40 минут. После данного инцидента пока ни один КамАз, груженый грунтом с фекалиями, не прошел по дороге рядом с двумя многоэтажками. Объезжают по лесной дороге.

— Неужели нельзя было найти выход? Ведь всего-то и нужно было — пустить на участок дороги помывочную машину, — удивлялась Власова.

«Курьер.Среда.Бердск» обращается к власти Бердска: помойте дорогу!