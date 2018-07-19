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На попадание в «Крымское досье» ответила Людмила Улицкая

«Людей, которые составляют этот «список врагов», я хорошо знаю. А вот составителей списка не имею чести знать», — заявила она.

19.07.2018 Фото: pixabay Нет комментариев

На попадание в Крымское досье ответила Людмила Улицкая

Писательница Людмила Улицкая заявила, что попавшие в «крымское досье» и публично не признавшие статус полуострова — выдающиеся деятели культуры, а авторы списка ей неизвестны. Об этом она рассказала РБК.

«Людей, которые составляют этот «список врагов», я хорошо знаю — выдающиеся писатели Войнович и Акунин, великая актриса Лия Ахеджакова, любимый несколькими поколениями россиян музыкант Андрей Макаревич. Им я вполне доверяю, уважаю и ценю. Во многом мы единомышленники. А вот составителей списка не имею чести знать», — заявила она.

Улицкая добавила, что часть ее семьи жила в Крыму, а сама она полюбила полуостров с детства и хорошо его знает. Писательница заявила, что присоединение Крыма к России произошло в 1783 году.

«Все прочие слова, которые написаны в этом трогательно-идиотском тексте, не стоят обсуждения», — добавила Улицкая.

Ранее Общественная палата Крыма составила список общественных деятелей, не признающих включение полуострова в состав России и способствующих «разжиганию вражды».

В «крымское досье» попали писатели Борис Акунин и Владимир Войнович, кинорежиссер и сценарист Александр Сокуров, музыкант Андрей Макаревич, актрисы Лия Ахеджакова и Ада Роговцева, сатирик Виктор Шендерович, актер Михаил Ефремов, телеведущая Ксения Собчак, а также писательница Людмила Улицкая.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, проведенного на полуострове в 2014 году. Власти Украины не признали это решение и считают эту территорию «временно оккупированной». Россия же неоднократно заявляла о легитимности референдума о присоединении Крыма.

Источник: РБК


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