Торговля в Бердске: оборот 20 млрд рублей в год

— На данный момент наибольшей популярностью среди интернет- покупателей пользуются: бытовая и электронная техника, компьютеры и сопутствующие им товары, одежда и обувь, книги, детские товары, билеты и тур­поездки, товары для строительства и ремонта, — отмечает начальник отдела промышленности, торговли и развития предпринимательства Евгений Абельганс.

В 2017 году закрылось 37 предприятий торговли и 5 предприятий

торговли в первом полугодии 2018 года.

По мнению Евгения Александровича, в целом потребительский рынок

города удовлетворяет потребности населения в соответствии

с их потребительскими предпочтениями.

Вместе с тем в настоящее время на рынке Бердска

наблюдается нехватка предприятий общественного питания,

имеющих детскую направленность.