Женщину с ребенком в коляске сбил ВАЗ в Бердске

ДТП произошло на пересечении улиц Лунная и Космическая в Бердске 19 июля, сообщили в группе АСТ-54. Водитель 1948 года рождения за рулем автомобиля ВАЗ-2131 допустил наезд на пешеходов. Коляска уже находилась на тротуаре, а вот мама покинуть проезжую часть не успела. Женщина доставлена в больницу, а ребенок находится под наблюдением врачей.