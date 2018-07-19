Женщину с ребенком в коляске сбил ВАЗ в Бердске

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По мобильнику говорила и щла.Вот так и случилось.Они все такие.
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Вот где светофор пора ставить.
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Она по пешеходному шла. Может водителю нужно быть внимательнее? Сама езжу и около каждого пешеходника притормаживаю. Страшно.
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Очень просим сделать вьезды на поребрики, чтоб не было таких случаев. Хотя бы на новых переходах, на Лунной где ремонт сейчас. Водятлы не ждут пока коляска заедет на поребрик с усилиями, они трогаются и женщина таким образом попала под машину. Реально сложно завезти быстро коляску на высокий поребрик
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Пешеходам надо быть расторопней ,а то зашли на переход и пошли походкой от бедра еле еле ноги передвигают .
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