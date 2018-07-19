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Женщину с ребенком в коляске сбил ВАЗ в Бердске

Женщина доставлена в больницу, а ребенок находится под наблюдением врачей.

19.07.2018 Фото: ТВК 5 коммент.

Женщину с ребенком в коляске сбил ВАЗ в Бердске

Фото ТВК. Женщину с ребенком сбили в Бердске

ДТП произошло на пересечении улиц Лунная и Космическая в Бердске 19 июля, сообщили в группе АСТ-54.  Водитель 1948 года рождения за рулем автомобиля ВАЗ-2131 допустил наезд на пешеходов. Коляска уже находилась на тротуаре, а вот мама покинуть проезжую часть не успела. Женщина доставлена в больницу, а ребенок находится под наблюдением врачей.


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(5) Комментариев

  1. Аноним

    По мобильнику говорила и щла.Вот так и случилось.Они все такие. =-O

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  2. Аноним

    Вот где светофор пора ставить.

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  3. Аноним

    Она по пешеходному шла. Может водителю нужно быть внимательнее? Сама езжу и около каждого пешеходника притормаживаю. Страшно.

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  4. Аноним

    Очень просим сделать вьезды на поребрики, чтоб не было таких случаев. Хотя бы на новых переходах, на Лунной где ремонт сейчас. Водятлы не ждут пока коляска заедет на поребрик с усилиями, они трогаются и женщина таким образом попала под машину. Реально сложно завезти быстро коляску на высокий поребрик %)

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  5. Аноним

    Пешеходам надо быть расторопней ,а то зашли на переход и пошли походкой от бедра еле еле ноги передвигают .

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