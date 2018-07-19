Поздний ужин убивает нас!

Испанские ученые из Глобального института здоровья в Барселоне пришли к выводу, что прием пищи перед сном значительно увеличивает риск развития рака молочной и предстательной желез.

Статья исследователей была опубликована в International Journal of Cancer, сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

Для исследования специалисты исследовали 621 случай заболевания раком предстательной железы и 1205 случаев рака груди. Также была отобрана контрольная группа из 872 мужчин и 1321 женщины.

Опрос показал, что у людей, которые ложились спать минимум через два часа после ужина, риск развития злокачественных опухолей уменьшался на 20% по сравнению с теми, у кого сон обычно начинался сразу после приема пищи.

Источник: Известия