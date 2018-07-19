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Вторую неделю зияет дыра колодца на главной улице Бердска

Крышка сломалась на прошлой неделе. Новую привезут 19 июля, но она может не подойти (ФОТО)

19.07.2018 Автор: Слава Душин Фото: Славы Душина 3 коммент.

Вторую неделю зияет дыра колодца на главной улице Бердска

Вторую неделю зияет дыра на главной улице Бердска

Сегодня, 19 июля, все еще стоит без люка один из колодцев на проезжей части улицы Ленина в Бердске. Над колодцем установлен знак, предупреждающий об опасности. Но знак, тем не менее, тоже является помехой для движения.

Сегодня начальник УЖКХ Бердска Максим Совбанов рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что крышка колодца сломалась еще на прошлой неделе.

— Мы люк искали, совместно с МБУ ЦМУ. Нам пообещали, что привезут сегодня вечером, — обрисовал перспективу максим Совбанов.

Но в новом люке, оказывается, может быть подвох. Люк может оказаться неподходящего диаметра.

— Самое главное в том, чтобы люк, который привезут из Новосибирска, подошел к нашему колодцу. Потому что они все разных диаметров. На 2 или 4 мм больше окажется — и уже не подойдет, — уточнил Максим Совбанов.

Если люк по каким-то причинам не привезут или он не подойдет, то завтра утром в УЖКХ будут принимать кардинальное решение. В крайнем случае, всегда можно заменить обечайку на подходящую к новому люку.

Вторую неделю зияет дыра колодца на главной улице Бердска

Вторую неделю зияет дыра на главной улице Бердска


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(3) Комментариев

  1. Аноним

    Цирк а вы размеры не снимали когда заявку на колодец отправляли ?И они у вас на балансе должны числиться лежать на складе А не ждать две недели когда привезут .

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    • Аноним

      Наверно с Германии везут две недели, как диски на БМВ.
      Нормальный начальник позвонил бы газосварщикам, они бы вырезали из куска железа крышку в размер, и через час проблема решилась бы. А тут — что люк, что фекалка, :-!
      Пока Новосибирск не возьмется….
      Где их найдёшь теперь хороших начальников среди «эффективных» менеджеров.

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  2. Аноним

    — Самое главное в том, чтобы люк, который привезут из Новосибирска, подошел к нашему колодцу. Потому что они все разных диаметров. На 2 или 4 мм больше окажется — и уже не подойдет, — уточнил Максим Совбанов.

    Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2018/07/19/364534-vtoruyu-nedelyu-ziyaet-dyra-kolodca-na-glavnoj-ulice-berdska/comment-page-1#comment-1573831

    Открою секрет — он может оказать и меньше и тоже не подойдет. :-D
    А где такой город- «Новосибирск»?, что из него до Бердска ехать 2 недели. :-D

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