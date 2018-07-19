Вторую неделю зияет дыра колодца на главной улице Бердска

Сегодня, 19 июля, все еще стоит без люка один из колодцев на проезжей части улицы Ленина в Бердске. Над колодцем установлен знак, предупреждающий об опасности. Но знак, тем не менее, тоже является помехой для движения.

Сегодня начальник УЖКХ Бердска Максим Совбанов рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что крышка колодца сломалась еще на прошлой неделе.

— Мы люк искали, совместно с МБУ ЦМУ. Нам пообещали, что привезут сегодня вечером, — обрисовал перспективу максим Совбанов.

Но в новом люке, оказывается, может быть подвох. Люк может оказаться неподходящего диаметра.

— Самое главное в том, чтобы люк, который привезут из Новосибирска, подошел к нашему колодцу. Потому что они все разных диаметров. На 2 или 4 мм больше окажется — и уже не подойдет, — уточнил Максим Совбанов.

Если люк по каким-то причинам не привезут или он не подойдет, то завтра утром в УЖКХ будут принимать кардинальное решение. В крайнем случае, всегда можно заменить обечайку на подходящую к новому люку.