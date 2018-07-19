Вторую неделю зияет дыра колодца на главной улице Бердска

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Цирк а вы размеры не снимали когда заявку на колодец отправляли ?И они у вас на балансе должны числиться лежать на складе А не ждать две недели когда привезут .
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Наверно с Германии везут две недели, как диски на БМВ.
Нормальный начальник позвонил бы газосварщикам, они бы вырезали из куска железа крышку в размер, и через час проблема решилась бы. А тут — что люк, что фекалка,
Пока Новосибирск не возьмется….
Где их найдёшь теперь хороших начальников среди «эффективных» менеджеров.
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— Самое главное в том, чтобы люк, который привезут из Новосибирска, подошел к нашему колодцу. Потому что они все разных диаметров. На 2 или 4 мм больше окажется — и уже не подойдет, — уточнил Максим Совбанов.
Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2018/07/19/364534-vtoruyu-nedelyu-ziyaet-dyra-kolodca-na-glavnoj-ulice-berdska/comment-page-1#comment-1573831
Открою секрет — он может оказать и меньше и тоже не подойдет.
А где такой город- «Новосибирск»?, что из него до Бердска ехать 2 недели.
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