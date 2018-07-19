Раненого пулями лисенка Фоксика спасают волонтеры Новосибирска

В благотворительный фонд «Доброе сердце» обратился мужчина, заметивший раненное животное на дороге. Состояние лисёнка очень тяжелое. На его теле обнаружены пулевые ранения. Одна из пуль прошла навылет в лапе зверька. В полученной ране завелись опарыши. Вторая пуля застряла между позвонками Фоксика (такое имя лису дали волонтёры фонда), её нужно ликвидировать как можно скорее. Кроме этого, с животного сняли много клещей. По итогам обследования, у лиса прогнозировали пироплазмоз. Это серьёзное заболевание, которое требует срочного ветеринарного лечения. Однако шансы спасти зверька есть. Волонтёры фонда просят помощи у жителей области. Необходимы средства для оплаты лечения, препаратов и приобретения корма. Лисёнок отказывается есть что-то, кроме замороженных мышей.

Помочь можно: переводом на карту СБ 639002449084448606 держатель Климова Ольга.

Либо занести средства лично в клинику Зоополис на ул.Ельцовская, 4/1.