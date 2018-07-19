Раненого пулями лисенка Фоксика спасают волонтеры Новосибирска

На медосмотр чиновников потратят 364 тыс. рублей из бюджета Бердска
Не подал в суд врио губернатора Травников на Совет депутатов Бердска за скандальную новостройку
Вторую неделю зияет дыра колодца на главной улице Бердска
На попадание в «Крымское досье» ответила Людмила Улицкая
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СМИ: Подозреваемых в отравлении Скрипалей полиция установила — русские
Провал около дома 28 по ул.Ленина отремонтируют через неделю в Бердске
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