Провал около дома 28 по ул.Ленина отремонтируют через неделю в Бердске

В проезде между домами № 28 и 30 по улице Ленина провалилась земля. Провал грунта образовался вплотную к проезжей части, около канализационных колодцев.

Сегодня, 19 июля, замдиректора по строительству и общим вопросам КБУ Александр Алексеенко сообщил «Курьер. Среда. Бердск», что подрядчик на выполнение ремонта найден, но устранять провал пока не может.

— Сейчас подрядчик работает на Рогачева, затем перейдёт на Черемушки. Только после этого приступит к объекту на Ленина, 28. Ориентировочно это будет на следующей неделе, — рассказал Александр Алексеевич.