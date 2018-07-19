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Провал около дома 28 по ул.Ленина отремонтируют через неделю в Бердске

Подрядчик отремонтирует дорогу после того, как закончит объекты на Рогачева и Черемушках (ФОТО)

19.07.2018 Автор: Слава Душин Фото: Славы Душина Один комментарий

Провал около дома 28 по ул.Ленина отремонтируют через неделю в Бердске

Неделю ждать ремонт дороги у Ленина 28 в Бердске

В проезде между домами № 28 и 30 по улице Ленина провалилась земля. Провал грунта образовался вплотную к проезжей части, около канализационных колодцев.

Сегодня, 19 июля, замдиректора по строительству и общим вопросам КБУ Александр Алексеенко сообщил «Курьер. Среда. Бердск», что подрядчик на выполнение ремонта найден, но устранять провал пока не может.

— Сейчас подрядчик работает на Рогачева, затем перейдёт на Черемушки. Только после этого приступит к объекту на Ленина, 28. Ориентировочно это будет на следующей неделе, — рассказал Александр Алексеевич.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Там не просто провал надо ремонтировать, а полностью дорогу на въезде в этот поворот, а то так и будете эти ямы и ухабы по всему городу латать до бесконечности!

    Thumb up 1 Thumb down 2

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