Доходы россиян в июне выросли на 0,2%

Реальные располагаемые доходы россиян в июне 2018 года, по предварительным данным, выросли по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года на 0,2%, а к маю 2018 года их рост составил 10,1%. Об этом говорится в материалах Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстат).

При этом в январе — июне уровень доходов населения вырос на 2,6% по сравнению с шестью месяцами предыдущего года (без учета единовременной денежной выплаты пенсионерам в январе 2017-го).

Денежные доходы в среднем на душу населения в июне увеличились в годовом выражении на 3,2% — до 33,28 тыс. рублей.

Среднемесячная начисленная номинальная заработная плата по итогам июня составила 45,84 тыс. рублей, что на 9,7% выше, чем годом ранее.

Ситуация с безработицей

Численность безработных в России в июне, по предварительным данным, составила более 3,54 млн человек, или 4,7% экономически активного населения. Как отмечается в докладе, по сравнению с июнем 2017 года численность безработных снизилась на 8,2%.

В государственных учреждениях службы занятости населения в качестве безработных зарегистрировано около 700 тыс. человек, в том числе 600 тыс. человек получали пособие по безработице.

Численность экономически активного населения в июне составила 76,1 млн человек, или 52% от общей численности населения страны, отмечает Росстат.

Источник: ТАСС