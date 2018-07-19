Реальные располагаемые доходы россиян в июне выросли на 0,2%
Реальные располагаемые доходы россиян в июне 2018 года, по предварительным данным, выросли по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года на 0,2%, а к маю 2018 года их рост составил 10,1%. Об этом говорится в материалах Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстат).
При этом в январе — июне уровень доходов населения вырос на 2,6% по сравнению с шестью месяцами предыдущего года (без учета единовременной денежной выплаты пенсионерам в январе 2017-го).
Денежные доходы в среднем на душу населения в июне увеличились в годовом выражении на 3,2% — до 33,28 тыс. рублей.
Среднемесячная начисленная номинальная заработная плата по итогам июня составила 45,84 тыс. рублей, что на 9,7% выше, чем годом ранее.
Ситуация с безработицей
Численность безработных в России в июне, по предварительным данным, составила более 3,54 млн человек, или 4,7% экономически активного населения. Как отмечается в докладе, по сравнению с июнем 2017 года численность безработных снизилась на 8,2%.
В государственных учреждениях службы занятости населения в качестве безработных зарегистрировано около 700 тыс. человек, в том числе 600 тыс. человек получали пособие по безработице.
Численность экономически активного населения в июне составила 76,1 млн человек, или 52% от общей численности населения страны, отмечает Росстат.
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