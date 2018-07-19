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Кружки за частушки получили читатели «Курьер.Среда.Бердск»

Авторы частушек пообещали, что на 20-летний юбилей газеты напишут в стихах все, что думают о любимой газете.

19.07.2018 Автор: Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой Нет комментариев

Кружки за частушки получили читатели «Курьер.Среда.Бердск»

Читатели пожелали, чтобы «Курьер.Среда.Бердск» стала газетой №1 во всем мире. На фото Татьяна Леонтьева

Более десяти человек приняли участие в «курьеровском» конкурсе частушек. Некоторые присылали свои творения в редакцию не единожды. Получая фирменные кружки «15 лет вместе» авторы рассказали, чем им нравится еженедельник «Курьер.Среда.Бердск».

Кружки за частушки получили читатели «Курьер.Среда.Бердск»

Мария Ванюхина

Мария Ванюхина, в честь 15-летия «Курьера» прислала в редакцию более 30 частушек. Бердчанка писала частушки к 5-летию и 10-летию газеты. Мария Васильевна читает газету 13 лет и отмечает, что в газете самые свежие новости и честные и полезные статьи на злобу дня.
— Газете желаю дальнейшего развития, а коллективу оставаться таким же сплоченным. Пусть каждый сотрудник «Курьера» идет на работу как на праздник! — пожелала Мария Ванюхина.

Кружки за частушки получили читатели «Курьер.Среда.Бердск»

Нина Смоленская

Нина Смоленская получая кружку призналась, что читает газету «Курьер.Среда.Бердск» с первого номера. Особенно ей нравятся конкурсы, фотомарафоны, исторические очерки о Бердске и заметки о
ветеранах. Читательница поблагодарила редакцию за творчество и пожелала, чтобы «Курьер.Среда.Бердск» стала газетой №1 во всем мире.

Татьяна Леонтьева писала частушки на 5-летие, 10-летие и 15-летие «Курьера». Около 200 творений бердчанка посвятила своей любимой газете. В бердском еженедельнике она отмечает красочный дизайн, интересные статьи, отражающие все стороны жизни Бердска.
— Коллективу — здоровья и семейного благополучия. Радуйте нас дальше занимательными конкурсами, познавательными статьями и через пять лет, на 20-летний юбилей мы будем посвящать вам частушки, — высказалась Татьяна Григорьевна.

Мы от всей души благодарим частушечников за участие у конкурсе, за то, что вы поделились с нами частичкой своего сердца, за преданность и неравнодушие и вручить в знак признательности фирменные кружки «Курьер. Среда. Бердск» — «15 лет вместе!».
Ждем за подарком следующих авторов частушек:
Николая Овчинникова, Римму Иванову, Елену Винокурову, Владимира Мишевского, Нину Паршинцеву, Владимира Кислова, Гедвига Геймана и нескольких анонимных авторов.
Получить фирменные «курьеровские» кружки вы, дорогие друзья, можете в редакции по адресу: ул. К. Маркса, 24, офис 2, в рабочие дни с 9.00 до 18.00.
А частушки мы принимаем и печатаем в газете в течение всего 2018 года! Ждем!


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