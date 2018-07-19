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Розыск: 11-летний мальчик пропал в Бердске

Со слов родителей, ребенок не общительный. Перед уходом из дома он взял из сейфа деньги и золотые украшения. (ОРИЕНТИРОВКА)

19.07.2018 2 коммент.

Розыск: 11 летний мальчик пропал в Бердске

Антон Сметанин

18 июля в 23.30 в Бердске пропал 11 летний мальчик — Антон Сметанин. Антон Михайлович Сметанин родился  16.05. 2007 года. Занимается в секции биатлона.

При себе имел: три кепки (бейсболки), одна из которых ярко-бирюзового цвета, с надписями, вторая — бежевая, без надписей, третья — черного цвета с желтыми буквами. Кеды-слипоны темного цвета на белой толстой подошве, кеды синие матерчатые, три футболки: одна темного синего цвета и две светлые. Так же при себе имеет спортивный мешок под обувь синего цвета. Со слов родителей, подросток не общительный, друзей у него нет, куда и к кому мог пойти — предположений нет.

По информации «Курьер.Среда.Бердск», ребенок взял из домашнего сейфа золотые украшения, деньги в размере 10 000 рублей.

По информации «Курьер.Среда.Бердск», мальчик остался один дома, когда отец ушел вечером 18 июля на работу. Антон собрался на прогулку. Обычно он гуляет до 22.00.  В девятом часу вечера мать вернулась домой, сына – не было, дверь была закрыта на ключ. Мальчик не вернулся домой и на сотовый телефон не отвечал. Родители обратились в полицию. До сих пор Антон Сметанин не найден.

Ранее мальчик не убегал из дома, семья благополучная.

Волосы у Антона светлые, рост — около 160 см.

Если вы увидели Антона Сметанина, позвоните по тел. 02.

 


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(2) Комментариев

  1. Вася

    Судя по времени и вещам которые с ним, надеюсь что просто сбежал и скоро найдётся.

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  2. Жительница

    Не так давно видела ситуация у аптеки 125, стоял мальчик у пешеходного перехода через Горького с ним начал общение не знакомый мужчина средних лет, потом взял его за руку, о чем говорили не слышала т.к. была на расстоянии от них. Но за ними стояла женьщина которая все видела и вмешалась. Спросила что то у мальчики и тот силой вырвал руку из руки незнакомца и быстро побежал ( видимо домой). Так вот этот мужик начал материть ее за то что она вмешалась на глазах мужчин (их я мужчинами назвать не могу) таксистов, и не один человек не заступился за нее, хотя она скорее всего спасла мальчика!!!!!
    Понимаете ни один человек не заступился, наше общество деградирует со страшной скоростью.
    А сумкой она ему отвесила по морде хорошо.
    Побольше бы таких людей!!!!

    Thumb up 18 Thumb down 0

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