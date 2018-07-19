Розыск: 11-летний мальчик пропал в Бердске

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Судя по времени и вещам которые с ним, надеюсь что просто сбежал и скоро найдётся.
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Не так давно видела ситуация у аптеки 125, стоял мальчик у пешеходного перехода через Горького с ним начал общение не знакомый мужчина средних лет, потом взял его за руку, о чем говорили не слышала т.к. была на расстоянии от них. Но за ними стояла женьщина которая все видела и вмешалась. Спросила что то у мальчики и тот силой вырвал руку из руки незнакомца и быстро побежал ( видимо домой). Так вот этот мужик начал материть ее за то что она вмешалась на глазах мужчин (их я мужчинами назвать не могу) таксистов, и не один человек не заступился за нее, хотя она скорее всего спасла мальчика!!!!!
Понимаете ни один человек не заступился, наше общество деградирует со страшной скоростью.
А сумкой она ему отвесила по морде хорошо.
Побольше бы таких людей!!!!
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