Розыск: 11-летний мальчик пропал в Бердске

18 июля в 23.30 в Бердске пропал 11 летний мальчик — Антон Сметанин. Антон Михайлович Сметанин родился 16.05. 2007 года. Занимается в секции биатлона.

При себе имел: три кепки (бейсболки), одна из которых ярко-бирюзового цвета, с надписями, вторая — бежевая, без надписей, третья — черного цвета с желтыми буквами. Кеды-слипоны темного цвета на белой толстой подошве, кеды синие матерчатые, три футболки: одна темного синего цвета и две светлые. Так же при себе имеет спортивный мешок под обувь синего цвета. Со слов родителей, подросток не общительный, друзей у него нет, куда и к кому мог пойти — предположений нет.

По информации «Курьер.Среда.Бердск», ребенок взял из домашнего сейфа золотые украшения, деньги в размере 10 000 рублей.

По информации «Курьер.Среда.Бердск», мальчик остался один дома, когда отец ушел вечером 18 июля на работу. Антон собрался на прогулку. Обычно он гуляет до 22.00. В девятом часу вечера мать вернулась домой, сына – не было, дверь была закрыта на ключ. Мальчик не вернулся домой и на сотовый телефон не отвечал. Родители обратились в полицию. До сих пор Антон Сметанин не найден.

Ранее мальчик не убегал из дома, семья благополучная.

Волосы у Антона светлые, рост — около 160 см.

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