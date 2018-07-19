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Бабушка угнала трюковый самокат у 11-летнего мальчика в Бердске

Очевидцы у данной истории были, только никто не вмешался и не защитил троих детей от невменяемой бердчанки. Ее разыскивает мать пострадавшего школьника.

19.07.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск 7 коммент.

Бабушка угнала трюковый самокат у 11 летнего мальчика в Бердске

Розыском бабушки и самоката занимаются не только мама ребенка, но и полицейские

Похитили самокат средь бела дня 17 июля на глазах его 11-летнего владельца в Бердске. Мальчишка и два его друга даже не знали, что делать, ведь средство передвижения схватила и убежала вместе с ним седая бабушка.

По словам мамы школьника Елены Янеевой, трюковый самокат за 7900 рублей они приобрели ровно месяц назад. Это был подарок сыну на день рождения.

— Мы живем на 11 квартале. Ребенок вместе с друзьми ездит кататься к школе №3 «Пеликан» — там хороший асфальт. Днем 17 июля они гуляли именно там. Остановились возле кустов малины и ели ягоды, когда к ним подошла женщина. Стала на них кричать, потом даже замахиваться. Дети испугались и отбежали в сторону. А она в это время схватила самокат и убежала. Сын мне позвонил, и я приехала на место через 10 минут, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Елена Янеева.

Бердчанка обошла весь ближайший к школе частный сектор: и ул. Кутузова, и ул. Островского. Поговорила с людьми. На все это ушло два часа.

— Все говорят, что, действительно, ходит здесь женщина, которую описали мальчишки. На вид лет 45-50, стрижка короткая, волосы седые, одета в красную футболку, голубые шорты, на ногах — черные шлепки. Для детей, конечно, она показалась бабушкой. Все жители видели, когда она у ребенка забрала самокат, но почему-то промолчали, и это непонятно. Стоял белый день. Одна женщина даже рассказала, что полола траву в огороде, когда это все произошло, но в ситуацию не вмешалась, — возмущалась Янеева.

Вечером этого же дня Елена вместе с друзьями продолжила поиск похитительницы, но та как в воду канула.

— Таких самокатов, как у нас, в Бердске три штуки. У моего ребенка, у сына наших знакомых и еще у одного мальчика. Все вместе они катаются на площади Горького. Самокаты стоят довольно дорого, — отметила бердчанка.

На следующий день после произошедшего Елена написала заявление в полицию. Надеется, что полицейские найдут и бабушку, и самокат. А еще у нее есть надежда на то, что найдутся люди, которые узнают по описанию похитительницу.

Итак, описание угонщицы самоката: женщина, на вид 45-50 лет, седые волосы, короткая стрижка. Была одета в красную футболку, голубые шорты, на ногах — черные шлепки. Ее часто видят в районе школы №3 (ул. Островского, Кутузова). По словам жителей, женщина производит вид человека психически неуравновешенного.

Если вам что-то известно о бердчанке, похитившей самокат, звоните по тел.: 8-951-387-37-34 (Елена Янеева).


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(7) Комментариев

  2. Аноним

    «— Таких самокатов, как у нас, в Бердске три штуки. У моего ребенка, у сына наших знакомых и еще у одного мальчика. Все вместе они катаются на площади Горького. Самокаты стоят довольно дорого, — отметила бердчанка.»

    Довели пенсионеров! И это только начало! Скоро пенсионеры массово начнут отжимать самокаты стоящие дороже их пенсий! Кушать то всем хочется, а не только богатеньким!

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    • Аноним

      вот первый признак деградации общества.
      Мы не виноваты что мы бедные и не хотим работать.
      А вы виноваты что вкалываете получаете за это деньги и можете купить дорогой самокат на день рождение!!!

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    • Аноним

      «на свадьбе гости веселились/ кричали горько пей до дна / и только диссидент геннадий / держал плакат долой режим»

      Thumb up 4 Thumb down 1

    • Аноним

      Какая пенсионерка в 45-50 лет???

      Thumb up 0 Thumb down 0

  3. Гость

    Чистая уголовка — грабёж. Тётка пойдёт под суд. :(

    Thumb up 8 Thumb down 1

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