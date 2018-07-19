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Удалить надписи со стен домов, скосить траву и покрасить малые формы призвали управляющие компании Бердска

Коммунальщики проверили «порядок» во дворах, которые попали в программу «Комфортная городская среда».

19.07.2018 Автор: Слава Душин Фото: Славы Душина Один комментарий

Удалить надписи со стен домов, скосить траву и покрасить малые формы призвали управляющие компании Бердска

Удалить надписи со стен домов обязали управляющие компании Бердска

Вчера, 18 июля, в мэрии Бердска, представитель отдела энергетики и ЖКХ Наталья Антоненко сделала обращение к представителям управляющих компаний.
Она сообщила, что коммунальщики сделали объезд придомовых территорий. Отдел уделил особое внимание тем дворам, которые попали в федеральную программу «Комфортная городская среда».
— Результат виден: дворы обустраиваются. Но прилегающие территории находятся в неудовлетворительном состоянии, — заметила Наталья Антоненко.
По словам Натальи Владимировны, во многих дворах есть детали, которые портят вид территорий.
В целом,  одно и то же: объявления на столбах и подъездах, полинявшие конструкции на детских площадках (так называемые малые формы), неопрятные урны и надписи на стенах домов. Кое-где встречаются старые доски объявлений и информационные стенды. И постоянный «гость» во многих дворах — нескошенная трава.
Объявления на столбах обнаружены во дворах домов Лунная, 2 и Островского, 1а.
Требуют покраски или демонтажа малые формы у домов с адресами Лунная, 2, Островского, 1а, Ленина, 33, 39, Лелюха, 13, 15 и Комсомольская, 28.
Различные надписи на стенах и заборах зафиксированы по адресам Островского, 1а, 1б,
Ленина, 18, 33 и 35.

Наталья Антоненко отметила «Курьер. Среда. Бердск», что обращение о «порядке» — не указание или предписание управляющим компаниям.

— Это просьба обратить внимание на те моменты, которые зависят от управляющих компаний. У них есть полномочия, такие как содержание двора, удаление надписей и прочее. Обо всех замечаниях, прозвучавших сегодня, управляющим компаниям будут отправлены уведомления о устранении этих нарушений.


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(1) Комментарий

  1. житель

    Представителю администрации нужно прочесть нормативные акты: не отвечает УК за надписи на фасадах домов!

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