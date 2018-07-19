Удалить надписи со стен домов, скосить траву и покрасить малые формы призвали управляющие компании Бердска

Вчера, 18 июля, в мэрии Бердска, представитель отдела энергетики и ЖКХ Наталья Антоненко сделала обращение к представителям управляющих компаний.

Она сообщила, что коммунальщики сделали объезд придомовых территорий. Отдел уделил особое внимание тем дворам, которые попали в федеральную программу «Комфортная городская среда».

— Результат виден: дворы обустраиваются. Но прилегающие территории находятся в неудовлетворительном состоянии, — заметила Наталья Антоненко.

По словам Натальи Владимировны, во многих дворах есть детали, которые портят вид территорий.

В целом, одно и то же: объявления на столбах и подъездах, полинявшие конструкции на детских площадках (так называемые малые формы), неопрятные урны и надписи на стенах домов. Кое-где встречаются старые доски объявлений и информационные стенды. И постоянный «гость» во многих дворах — нескошенная трава.

Объявления на столбах обнаружены во дворах домов Лунная, 2 и Островского, 1а.

Требуют покраски или демонтажа малые формы у домов с адресами Лунная, 2, Островского, 1а, Ленина, 33, 39, Лелюха, 13, 15 и Комсомольская, 28.

Различные надписи на стенах и заборах зафиксированы по адресам Островского, 1а, 1б,

Ленина, 18, 33 и 35.

Наталья Антоненко отметила «Курьер. Среда. Бердск», что обращение о «порядке» — не указание или предписание управляющим компаниям.

— Это просьба обратить внимание на те моменты, которые зависят от управляющих компаний. У них есть полномочия, такие как содержание двора, удаление надписей и прочее. Обо всех замечаниях, прозвучавших сегодня, управляющим компаниям будут отправлены уведомления о устранении этих нарушений.