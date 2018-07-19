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Реконструкцию ул.Лунная обещают завершить к 1 августа в Бердске

Работа будет переходить со дня в ночь, поэтому местным придется немного потерпеть, призывает директор субподрядчика «СтройРесур» Александр Алексеенко.

19.07.2018 Автор: Михаил Зюков Фото: Михаила Зюкова 3 коммент.

Реконструкцию ул.Лунная обещают завершить к 1 августа в Бердске

Ремонт происходит на участке от улицы Боровой до дома по адресу Лунная, 11а

Реконструкция на Лунной идет полным ходом. С 18 июля начали установку нового освещения и укладке верхнего слоя дорожного покрытия. Все работы планируется завершить к 1 августа.

Реконструкцию ул.Лунная обещают завершить к 1 августа в Бердске

На месте ремонта много техники

Первое, что бросается в глаза при выходе с Красной Сибири на ремонтируемую Лунную — бодрая работа десятка человек. На перекрестке рабочие в хорошем темпе подготавливают новые тротуары. Пока работа еще на ранней стадии, дорожники лишь засыпают землю и крошат лопатами грунт, и по мнению прохожих, процесс идет очень быстро по преображению Лунной.

Реконструкцию ул.Лунная обещают завершить к 1 августа в Бердске

Работают в основном гастарбайтеры

 

Реконструкцию ул.Лунная обещают завершить к 1 августа в Бердске

Рабочие устанавливали фонари

— Еще неделю назад так не работали. Видимо, сроки жмут или нагоняй кто сделал. Вряд ли они успеют сделать все к сроку, но за старание уже можно плюс поставить, даже если их подгоняют. — рассказал местный житель Никита.

Реконструкцию ул.Лунная обещают завершить к 1 августа в Бердске

У рабочих наступил обед

Точно в тот момент, когда я брал комментарий Никиты, рабочие начали почти демонстративно расходиться на обед. Уже через десять минут на перекрестке ни осталось ни одного человека в оранжевом жилете или робе. Последний монтер спустился со столба и куда-то ушел.

На 19 июля готово уже около 50% дорожного покрытия. Рабочим еще предстоят обширные работы по оснащению Лунной всем необходимым, а также по завершению покрытия. Значительная часть тротуара уже готова. По новому ровному покрытию уже прогуливаются горожане с детьми. Те, в свою очередь, обкатывают новую дорогу на велосипедах и скейтбордах.

Реконструкцию ул.Лунная обещают завершить к 1 августа в Бердске

Активная стадия работы — оформление тротуаров

-Мне понравилось. Я тут раньше жила, сейчас нет. Только сегодня увидела, что чинят и в полном восторге. Мы в апреле были и тут вообще ничего не было. И тут — раз. Хорошо, дорога огорожена и есть где кататься детям, — радуется другая бердчанка.

Реконструкцию ул.Лунная обещают завершить к 1 августа в Бердске

Пешеходные переходы еще только предстоит разметить

В целом, жители сходятся во мнении, что ремонт Лунной — во благо, однако есть и спорные моменты. В частности, разногласия вызвал факт уборки старой аллеи ранеток. В ходе раскопок газона для установки новых бордюров рабочие повредили корневую систему близстоящих деревьев.

Кроме того, по рассказу вице-мэра по ЖКХ Владимира Захарова, проект ремонта подразумевал установку двухрожковых фонарей, способных осветить и проезжую часть и тротуар. Старые ранетки своей плотной листвой не позволили бы фонарям в достаточной степени осветить дорогу. В результате, решили тотально омолодить всю аллеи. Старые деревья убрали.

— Это омоложение растительности. Сейчас перекапываем почву, сюда завозят чернозем, потом садить будем новые кусты, как изгородь, и деревья. Работают немного человек, по трое — четверо. Были дни, когда и в десятером копали. Как по мне, если дорогу на участки разделить, там по пять человек на участок поставить. Быстрее получится. Иначе за две недели не управимся. — объяснил Андрей. Рабочий занимается обновление растительности по Лунной.

Реконструкцию ул.Лунная обещают завершить к 1 августа в Бердске

Рабочие, занимающиеся газонами. Андрей и Дмитрий

Жители к уборке старой аллеи и омоложению растительности относятся неоднозначно. Многие принимают действия властей, как должное, как необходимость. Другие же не прекращают жаловаться. Ранее в редакцию «Курьер.Среда.Бердск» приходило сообщение от местного жителя Ярослава, который назвал вырубку деревьев варварством.

-6 июля варварски была спилена яблоневая аллея по ул. Лунная! Взрослые деревья! При погрузку в машину погрузчиком, также были повреждены пихты!Под бордюр рылся котлован экскаватором с большим ковшом, повреждая корни и стволы деревьев!Картина унылая! И она останется на годы! — гневался горожанин в своем сообщении.

Реконструкцию ул.Лунная обещают завершить к 1 августа в Бердске

Возле остановки Лунная кладут асфальт

Как оказалось, обед у рабочих по времени не регламентирован. Пока в районе перекрестка дорожники отдыхали, чуть дальше в сторону Боровой, возле остановки Лунная, работа еще кипела. Здесь кладут дорожное покрытие. И сюда с инспекцией приехал директор субподрядной организации «СтройРесурс» Александр Алексеенко.

-Сейчас у нас идет укладка верхнего покрытия, верхнего слоя асфальта. Выравнивающий слой был сделан, сейчас еще один делают. На данный момент готово пол дороги, завтра займемся второй половиной. Сдача у нас до первого числа, а еще нужно разметку нанести, поэтому очень торопимся. Одновременно идет устройство тротуаров, тоже половина готова, вторая половина в стадии подготовки. И подготовка под столбы освещения. Эта часть установлена, идет демонтаж старых опор освящения. Тротуары готовятся. Еще светофорные объекты готовятся и пешеходные переходы, — объяснил ход ремонта Алексеенко. — Сроки сжатые, поэтому приходится одновременно все делать. Работа будет переходить со дня в ночь, поэтому местным придется немного потерпеть. Да и не только сроки, погода еще. Самая проблема — это погода. Жара тоже не очень полезна для асфальта, но дожди. Нужно до дождей усе успеть. Только вчера еще не было дождей, сегодня уже стоят. И если сейчас все нормально, то через два часа может ливень обрушится. Поэтому ловим погоду.

Реконструкцию ул.Лунная обещают завершить к 1 августа в Бердске

Это уже второй, внешний слой

Сроки действительно поджимают. Несмотря на темп работ и уже достигнутые результаты, сложно поверить в то, что рабочие успеют закончить Лунную до наступления августа. Жителям и рабочим остается лишь надеяться на благоприятные погодные условия и отсутствие форс мажоров. Не так давно в ходе раскопок грунта по неосторожности был поврежден водопровод. Аварию быстро устранили, однако подобные ситуации значительно сказываются на темпе работ. Приходится прикладывать усилия и ресурсы не только на регулярный ремонт, но и на устранение неполадок и их последствий.

Справка:
Аукцион на ремонт ул. Лунной выиграла новосибирская компания «Дорсиб Плюс».
Стартовую цену аукциона, 84 млн рублей, победитель снизил на 0,5%, что составило более 400 тыс. рублей.
Ремонт происходит на участке от улицы Боровой до дома по адресу Лунная, 11а.
В рамках реконструкции сделают дорожное полотно, тротуары, освещение, ограды.

Реконструкцию ул.Лунная обещают завершить к 1 августа в Бердске

Экскаваторы завозили землю на будущие тротуары

Реконструкцию ул.Лунная обещают завершить к 1 августа в Бердске

Значительная часть тротуаров уже готова

Реконструкцию ул.Лунная обещают завершить к 1 августа в Бердске

Освещать будут всю улицу

Реконструкцию ул.Лунная обещают завершить к 1 августа в Бердске

Фонари будут освещать и тротуар и проезжую часть


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(3) Комментариев

  1. Yurik

    Во всей этой модернизации не нравится только два момента.
    1) 21 век на дворе, почему раз за разом наши проектировщики и главное заказчики(мэрия), не могут понять, что пешеходные переходы надо проектировать для людей! Щас дожди пойдут и вылезет проблема, что на пешеходном переходе лужи/реки текут и пешеходам не перейти нормально дорогу… почему нельзя делать там повышение уровня дороги на десяток см?

    2) тротуар от красной сибири до боровой вдоль 4, 2 домов. Красиво, но он там нужен много меньше, чем дорожка по роще от школьной «тропинки» в сторону больницы. К тому же щас сделают модернизацию, а потом «лишнюю» часть тротуара надо будет обслуживать/ремонтировать/очищать.

    Вот реально ощущение, что проект делают люди не видившие ни разу этого места. А заказывают в мэрии работы, люди, которым всё пох.. лишь бы бабла срубить/списать и отчитаться в область/москву «ай какие мы молодцы». Но всё что ни делается, всё без мозгов и не для людей.

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    • Yurik

      Но в целом, не смотря на то, что критически относился к этой всей работе. Остановил себя на мысли, что как те деды, что вечно ходят ворчат «вот в наше время было лучше и правильней». Остановил, подумал и решил, что всё что ни делается, всё к лучшему. Тут жить нашим детям и им оценивать лучше/хуже.

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    • Аноним

      «почему нельзя делать там повышение уровня дороги на десяток см?»

      А вода как стекать будет.

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