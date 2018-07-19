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Путин: ракету «Ангару А5» запустим в 2021 году

Она имеет, как мы знаем, огромное значение для поддержания обороноспособности страны, сказал президент.

19.07.2018 Фото: Wikimedia Commons 2 коммент.

Путин: ракету Ангару А5 запустим в 2021 году

Пуск ракеты «Ангара» должен состояться в 2021 году, ракеты тяжелого класса «Ангара А5» имеют огромное значение для поддержания обороноспособности страны, заявил президент России Владимир Путин на совещании в среду.

«Жду более активной работы по дальнейшему развитию ракетоносителей семейства «Ангара», в том числе ракеты тяжелого класса «Ангара А5». Она имеет, как мы знаем, огромное значение для поддержания обороноспособности страны. Для ее пусков нужно наращивать инфраструктуру космодрома Восточный, разворачивать второй этап его строительства, организовать работы по возведению стартового стола для «Ангары». По плану ее пуск должен состояться в 2021 году», — сказал Путин.

Источник: РИА Новости


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Хватит тратить деньги россиян на всякую херню, Наполеон блин :-D

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  2. Аноним

    от кого оборонятся собрался, от своего народа

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