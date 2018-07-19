Кружки за частушки получили читатели «Курьер.Среда.Бердск»
В конгресс США внесли проект о санкциях против «Северного потока — 2»
Цукерберг: Facebook не будет удалять сообщения с отрицанием Холокоста
Удалить надписи со стен домов, скосить траву и покрасить малые формы призвали управляющие компании Бердска
14 человек задержали на несогласованной акции против пенсионной реформы в Петербурге
Розыск: 11-летний мальчик пропал в Бердске
Путин: ракету «Ангару А5» запустим в 2021 году
Бабушка угнала трюковый самокат у 11-летнего мальчика в Бердске
Реконструкцию ул.Лунная обещают завершить к 1 августа в Бердске
К продлению санкций ЕС против Крыма присоединились пять государств
Хватит тратить деньги россиян на всякую херню, Наполеон блин
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от кого оборонятся собрался, от своего народа
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