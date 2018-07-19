СМИ: На митинге против пенсионной реформы в Москве собралось около 10 тыс человек – Удальцов

На проходящем на территории гайд-парка «Сокольники» согласованном митинге против повышения пенсионного возраста собралось около 10 тыс человек. Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов.

«В Москве в гайд-парке «Сокольники» проходит массовая акция против пенсионной реформы, количество участников которой превысило предполагаемые цифры. На данный момент я оцениваю количество ближе к 10 тысячам участников», — сообщил С.Удальцов.

Политик отметил, что среди лозунгов, которые скандируют митингующие, самыми популярными являются призывы к заморозке реформы, а также созыв общероссийского референдума, отставка правительства и недоверие к президенту.

На митинге, добавил С.Удальцов, присутствуют представители «Левого фронта», «Рабочей партии», «Яблока», независимых профсоюзов, представители экологических организаций и других политических сил России.

Ранее правительством был предложен законопроект, предусматривающий постепенное повышение пенсионного возраста. Обсуждение проекта пенсионной реформы в первом чтении запланировано на 19 июля.

Источник: Эхо Москвы