СМИ: На митинге против пенсионной реформы в Москве собралось около 10 тыс человек – Удальцов

Обсуждение проекта пенсионной реформы в первом чтении запланировано на 19 июля
На проходящем на территории гайд-парка «Сокольники» согласованном митинге против повышения пенсионного возраста собралось около 10 тыс человек. Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов.
«В Москве в гайд-парке «Сокольники» проходит массовая акция против пенсионной реформы, количество участников которой превысило предполагаемые цифры. На данный момент я оцениваю количество ближе к 10 тысячам участников», — сообщил С.Удальцов.
Политик отметил, что среди лозунгов, которые скандируют митингующие, самыми популярными являются призывы к заморозке реформы, а также созыв общероссийского референдума, отставка правительства и недоверие к президенту.
На митинге, добавил С.Удальцов, присутствуют представители «Левого фронта», «Рабочей партии», «Яблока», независимых профсоюзов, представители экологических организаций и других политических сил России.
Ранее правительством был предложен законопроект, предусматривающий постепенное повышение пенсионного возраста. Обсуждение проекта пенсионной реформы в первом чтении запланировано на 19 июля.
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https://www.youtube.com/watch?v=mnh2CPb00Z8
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«На митинге, добавил С.Удальцов, присутствуют представители «Левого фронта», «Рабочей партии», «Яблока», независимых профсоюзов, представители экологических организаций и других политических сил России.»
Ребята решили хайпонуть на народе!
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У России две вечные беды были есть и будут: дураки и дороги. И ролик выше очередное доказательство. Одни не понимают что делают,другие на этих людях делают непонятно что,думая что они умней всех.
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Вот смотришь на фото,и видишь улыбающееся лицо,хорошее настроение и видно,что могут до пенсии доротать — осталось 3-5 лет — но не хотят.Им сейчас подавай на пляже в Турции или Греции полежать,а может где-то южнее,ну ясно,что работать не хотят.Хотя не могут взять в голову,что в 2018 население страные катастрофически сократится/читайте сайт внизу/.
Вот об этом им бы надо подумать,молодым бабушкам,а не о себе,о своем цветущем виде.У всех теперь только одно выражение в голове,как у Остапа Бендера:»Деньги,деньги давай!» Что,не так??? Докажите.
Если начнете доказывать,то опять начнете плакатся,что вы все больные и у вас пенсия маленькая,и так далее….
Человек —-
P.S. удалено. Ольга и назарик — одно лицо. О чем вы пишете — непонятно. ничего подобного быть просто не может
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судя по минусам так и есть
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