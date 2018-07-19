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В конгресс США внесли проект о санкциях против «Северного потока — 2»

Дональд Трамп на пресс-конференции с Владимиром Путиным заявил, что США будут конкурировать с «Северным потоком — 2» с помощью поставок сжиженного природного газа.

19.07.2018 Фото: kremlin.ru Нет комментариев

В конгресс США внесли проект о санкциях против Северного потока — 2

Сенатор от штата Вайоминг Джон Баррассо внес в конгресс США законопроект о санкциях против «Северного потока — 2». Об этом говорится в заявлении сенатора, опубликованном на его сайте.

По его словам, законопроект предоставит членам НАТО возможность избежать политического принуждения и манипуляций со стороны России.

«Закон о сотрудничестве в области энергетической безопасности с союзными партнерами в Европе повышает энергетическую безопасность членов НАТО, предоставляя этим странам стабильные и надежные американские энергоресурсы. Он также вводит санкции в отношении газопровода Nord Stream II, который будет поставлять природный газ из России в Германию наряду с другими российскими энергетическими экспортными трубопроводами», — отмечается в заявлении.

«Будем конкурировать»
В понедельник президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что США будут конкурировать с «Северным потоком — 2» с помощью поставок сжиженного природного газа.

В свою очередь, российский лидер заверил американского коллегу в том, что Москва готова сохранить транзит газа через Украину после ввода «Северного потока — 2», а также продлить транзитный контракт, если «Газпром» и «Нафтогаз» урегулируют спор в Стокгольмском суде.

Позднее в интервью Fox News Трамп отметил, что Германия имеет право участвовать в строительстве газопровода, но это будет сложно, так как страна входит в НАТО.

«Северный поток — 2»
Проект «Северный поток — 2» предполагает прокладку двух газовых ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Осталось получить согласие от Дании.

Против «Северного потока — 2» выступают некоторые страны, в первую очередь Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, продвигающие амбициозные планы по экспорту своего СПГ в Европу.

Кроме того, Латвия, Литва и Польша совместно заявляли, что не одобряют строительство «СП-2». Их лидеры уверены, что это политический проект.

Россия неоднократно призывала не воспринимать газопровод как инструмент влияния. По словам Владимира Путина, Москва относится к проекту исключительно как к экономическому.

Источник: РИА Новости


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