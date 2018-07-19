Цукерберг: Facebook не будет удалять сообщения с отрицанием Холокоста

Социальная сеть Facebook не будет удалять сообщения пользователей, в которых содержатся утверждения, отрицающие Холокост. Об этом заявил ее основатель Марк Цукерберг в интервью интернет-сайту Recode, опубликованном в среду.

«Я еврей, и есть категория людей, которые отрицают, что Холокост имел место, — сказал глава соцсети. — Я нахожу это глубоко оскорбительным, но, в конечном итоге, не считаю, что наша платформа должна удалять это, поскольку, как я думаю, есть вещи, которые некоторые люди трактуют неправильно».

Цукерберг не считает, что все пользователи, публикуя ложную информацию, поступают намеренно и осознанно. Он предположил, что они могут быть, к примеру, неверно осведомлены. «Сложно подвергнуть сомнению [чье-то] намерение и понять его, — продолжил глава соцсети. — Я не думаю, что в Facebook должны быть люди, которые решают, что является правдой, а что нет».

Он отметил, что соцсеть не может самостоятельно заниматься проверкой фактов. По словам Цукерберга, он сам иногда ошибается, когда выступает публично, как и многие мировые лидеры и политики. «У вас может быть страница [в соцсети], и, если вы не задумываете причинить урон кому-либо и не атакуете кого-то, тогда вы можете разместить этот контент на своей странице, даже если люди могут с ним не согласиться или же найдут его оскорбительным», — отметил глава Facebook.

Критика борцов с антисемитизмом

Как отмечает телеканал NBC, многие пользователи социальных сетей, включая Facebook и Twitter, уже раскритиковали Цукерберга за его высказывания. Американская правозащитная организация Антидиффамационная лига, занимающаяся борьбой с антисемитизмом, также выступила против позиции соцсети. «Отрицание холокоста является предумышленной, сознательной и давней обманной тактикой антисемитов, которая вне всякого сомнения является ненавистнической, причиняющей вред и угрожающей евреям», — сказано в заявлении главы организации Джонатана Гринблатта.

Разъяснения Цукерберга

Вскоре после обрушившейся критики Цукерберг направил сайту Recode заявление, в котором пояснил, что в интервью хотел объяснить политику соцсети, а вовсе не пытался оправдать отрицателей холокоста. «Я лично нахожу отрицание холокоста глубоко оскорбительным, и я абсолютно не собирался защищать людей, которые отрицают его», — сказал он. По словам Цукерберга, цель Facebook заключается не в том, чтобы предотвратить изначальную публикацию ложной информации, а в том, чтобы не дать фейковым новостям распространяться по всей соцсети.

Как заметил глава Facebook, хотя соцсеть самостоятельно не проверяет достоверность публикуемой информации, она сотрудничает со сторонними организациями, занимающимися этим. Если какое-то сообщение маркируется ими как ложное, то Facebook предпринимает меры, чтобы оно не отображалось в новостных лентах все большего числа пользователей, пояснил он.

Ранее Цукерберг обещал активизировать работу по автоматическому выявлению и удалению фальшивых страниц пользователей, используемых при распространении фейковых новостей в соцсети.

Источник: ТАСС