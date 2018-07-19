14 человек задержали на несогласованной акции против пенсионной реформы в Петербурге

Полиция при поддержке Росгвардии задержала на акции против повышения пенсионного возраста в Петербурге 14 человек. Об этом «Фонтанке» вечером 18 июля сообщил депутат Законодательного собрания города Борис Вишневский.

«Трое на данный момент находятся в 76 отделе полиции. Ещё 11 человек возят по городу в автобусах», – уточнил он.

Акция против пенсионного возраста прошла в центре Петербурга. Организаторами выступили левые и профсоюзы. Несогласованный митинг начался на Малой Садовой улице, после чего протестующие пошли шествием в сторону Исаакиевской площади. В районе канала Грибоедова полиция и Росгвардия остановила протест – в автозаки отправились около 10 человек. Оставшиеся полсотни дошли до Исаакиевской площади и спустя час разошлись.

Справка:

Премьер Дмитрий Медведев 14 июня объявил о повышении пенсионного возраста — с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Этот законопроект вызвал в обществе недовольство: по всей стране начались протесты. Накануне Смольный согласовал КПРФ митинг против реформы. Его планируется провести 28 июля на площади Ленина.

Источник: Фонтанка