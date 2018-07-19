К продлению санкций ЕС против Крыма присоединились пять государств

Черногория, Албания, Норвегия, а также Украина и Грузия присоединились к решению Совета ЕС о продлении на год ограничительных мер по Крыму и Севастополю, сообщила дипломатическая служба Евросоюза.

В середине июня ЕС продлил на год — до 23 июня 2019 года — ограничительные меры по Крыму и Севастополю.

«К этому заявлению присоединяются страны-кандидаты Черногория и Албания, Норвегия, являющаяся членом Европейской экономической зоны, а также Украина и Грузия», — говорится в сообщении.

«Они обеспечат, чтобы их национальная политика соответствовала этому решению совета», — указано в сообщении.

Италия против

В понедельник глава МВД Италии заявил, что Рим станет одним из первых, кто будет агитировать за снятие европейских санкций против России. По его словам, Италия движется к снятию ограничений с России и до конца года планирует провести несколько мероприятий по этой теме.

«Италия хочет преодолеть санкционный режим, открыть каналы диалога < …> Европейские банки смогут открывать кредиты малым и средним российским фермам», — отметил министр.

Отношения России и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции. Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. При этом Россия неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом Минских соглашений по урегулированию.

Пятого июля Совет ЕС оформил решение о продлении экономических санкций против России еще на полгода — до 31 января 2019 года. Меры направлены в отношении финансового, энергетического и оборонного секторов, а также на товары двойного назначения. Впервые они были введены 31 июля 2014 года сроком на один год и усилены в сентябре 2014 года.

Источник: РИА Новости