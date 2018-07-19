Сливал стоки в реку Обь и ее притоки МУП в Новосибирске

Новосибирской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства об охране вод МУП г.Новосибирска «УЗСПТС».

Приказом департамента земельных и имущественных отношений Мэрии г.Новосибирска от 01.08.2017 в хозяйственное ведение МУП переданы 242 ливневые канализации общей протяженностью 252 км. и 7 очистных сооружений. МУП осуществляет сброс сточных вод через 54 выпуска в р.Обь, р.Каменка, р.Тула, р.Ельцовка-1, р.Ельцовка-2, р.Иня, р.Плющиха и Новосибирское водохранилище. В нарушение требований водного законодательства МУП осуществляет сброс сточных вод в указанные водные объекты без документов, на основании которых возникает право пользования водным объектом или его частью, нарушает требования к охране водного объекта, которые могут повлечь его загрязнение, засорение и (или) истощение. Вопреки требованиям законодательства о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов МУП осуществляет сброс сточных вод без согласования с Верхнеобским ТУ Росрыболовства. Данные аналитического контроля свидетельствуют о превышениях концентраций загрязняющих веществ, сбрасываемых МУП в р.Обь, р.Каменка, р.Тула, р.Ельцовка-1, р.Ельцовка-2, р.Иня и Новосибирское водохранилище, от 1,1 до 13 раз. Размер вреда, причиненного МУП водным объектам в результате сброса сточных вод только из 16 выпусков за 23.04.2018, 25.04.2018 и 26.04.2018 составил более 3 млн. рублей. По результатам проверки директору МУП внесено представление, которое удовлетворено, 1 лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. По инициативе природоохранного прокурора должностные лица МУП привлечены к административной ответственности по ст.ст.7.6,ч.4 8.13, 8.33 КоАП РФ (назначены штрафы на общую сумму 141 000 рублей). МУП принимает меры для устранения выявленных нарушений, в том числе получены решения о предоставления в пользование водных объектов – Новосибирского водохранилища, р.Иня, р.Плющиха, р.Каменка, р.Ельцовка-1 для сброса сточных вод по 34 выпускам. Однако в связи с тем, что ущерб в размере 3 148 898 рублей в добровольном порядке не погашен, 18.07.2018 природоохранным прокурором направлено исковое заявление в суд о взыскании с МУП денежных средств в счет возмещения вреда, причиненного водным объектам.

Источник: Прокуратура НСО