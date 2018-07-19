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На 2,5 млн рублей заменят окна в школах и детсадах Бердска

Образовательным учреждениям предстоит ремонт кровель, лестничных маршей, туалетов, и кабинетов.

19.07.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

На 2,5 млн рублей заменят окна в школах и детсадах Бердска

В школе №1 этим летом заменят окна

Идет подготовка к новому учебному году в образовательных учреждениях Бердска. До 17 августа включительно.

По словам начальника управления образования и молодежной политики Жанны Тузовой, около 5 млн рублей из местного бюджета направлены на ремонт кровель в лицее №6, школах №9, 11 и 13, дошкольном учреждении №22.

Бетонные козырьки заменят в детсаду №16. Ремонт отмостки проведут в лицее №7 и детсаду №21.

Выполнят предписания по эвакуационным выходам в лицее №7, Экономическом лицее, детсадах №12, 15, 21, 26, 1.

Заменят окна в школе №1 и детсаду №28. Два кабинета отремонтируют в школах в школах №4 и №9.

Ремонту подвергнутся лестничные марши в детском саду №26, туалет в детсаду №22.

Необходимо отремонтировать отопление в школе №10 и в детсаду №21. В 21 саду предстоит ремонт горячего водоснабжения.

— Выделены денежные средства на замену оконных блоков в объеме 2,5 млн рублей из областного бюджета. Всего заменят в семи учебных заведениях 126 окон. На сегодняшний 57 уже поменяли, остальные работы идут по графику, без срывов, — рассказала на совещании чиновников 16 июля Жанна Тузова.

Предстоит модернизация видеонаблюдения в детсадах №17 и 21, школах №5, 10 и 13. На это выделены средства из областного бюджета, 1 млн рублей, плюс софинансирование местного бюджета — 527 тыс. рублей.

Подписано и отправлено в министерство соглашение на ремонт кровель. В этом году Бердск получил 2,4 млн рублей из областного бюджета и 510 тыс. рублей из местного бюджета на ремонт кровель в лицее №6, школе №11, детсадах №9, 19, 24.


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