Отремонтирует протекшие потолки своими силами горбольница Бердска

Продолжается ремонт кровли здания бывшей химзаводской поликлиники в Бердске.

— При преодолении 30% порога покрытия на крыше своими силами возьмемся за ремонт здания в местах протекания кровли, — сообщила на совещании чиновников 16 июля замглавврача Надежда Шахатова.

Напомним, капитальный ремонт здания химзаводской поликлиники за 60 млн рублей, подрядчик начал в 2017 году. На первом этаже планируют открыть взрослую и детскую поликлинику, на втором — акушерско-поликлиническое отделение с процедурным кабинетом и УЗИ. На третьем будет стоматология с кабинетами врачей-стоматологов и хирургов-стоматологов, а также врачей-ортодонтов. На четвертом этаже будет располагаться зуботехническая лаборатория, центр здоровья и школа здоровья.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», ремонт кровли здания бывшей химзаводской поликлиники начался в июне этого года. После окончания ремонта, ближе к осени, отделения переедут в отремонтированные помещения.