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Чепчики и подгузники подарят всем новорожденным России

Помощь от государства будет дополнительно стимулировать молодых людей рожать детей.

19.07.2018 Фото: pixabay Нет комментариев

Чепчики и подгузники подарят всем новорожденным России

Родителям младенцев будут выдавать подгузники, комбинезоны, чепчики — всего не менее 12 предметов.
В бесплатные наборы для новорожденных войдут подгузники, ползунки, комбинезон и другие необходимые вещи. Минпромторг составил предварительный перечень из 12 предметов, которые будут выдавать новоиспеченным родителям по всей России в подарок от государства. Отечественная промышленность способна обеспечить производство качественных товаров для подарочного набора, уверены в ведомстве. По словам экспертов, программа станет поддержкой как для семей, так и для производителей детской продукции.
Как сообщила «Известиям» руководитель пресс-службы Минпромторга Залина Корнилова, ведомство по поручению правительства определило 12 предметов, которые войдут в презент для младенцев от государства.

По ее словам, ранее министерство провело анализ «возможностей российских производителей, выпускающих товары для новорожденных». Отечественная промышленность «способна обеспечить разрабатываемую программу «Подарок новорожденному» необходимой номенклатурой требуемого качества».

Итоговый перечень товаров будет определен с учетом мнений педиатров, родительского сообщества, а также специалистов в сфере подтверждения соответствия продукции требованиям безопасности, уточнила Залина Корнилова.

В списке наиболее необходимых предметов — одеяло, пеленка, комбинезон, ползунки, боди, полотенце, распашонка, чепчик, подгузники, крем от опрелостей, присыпка детская, салфетки влажные, отметила представитель Минпромторга.

В июле правительство утвердило план основных мероприятий до 2020 года в рамках Десятилетия детства. В него включена и программа «Подарок новорожденному». Наборы должны быть преимущественно российского производства. Ответственными по вопросу назначены Минпромторг, Минздрав и региональные власти. Отвечать за финансирование проекта будут администрации субъектов.

В Москве, Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Башкортостан, Вологодской и Тульской областях уже вручают подарки с принадлежностями для новорожденных. В столице выдают их с января этого года, сообщили в департаменте здравоохранения города. В набор входит 44 предмета, в том числе одежда, пеленки, одеяло, косметика и средства ухода за малышом, комплект для купания, термометры. Подарок получает каждая семья с новорожденным, если хотя бы один из родителей на момент выписки из роддома прописан в Москве.
В Минздраве сообщили, что ведомство «в установленном порядке в рамках компетенции» проработает вопрос о том, на какие регионы расширится программа.

Набор для новорожденного — существенная материальная поддержка для молодых родителей, уверена председатель общественного совета опекунов, попечителей, приемных родителей Москвы Ирина Полежаева. Например, в интернет-магазинах одеяло для малыша стоит от 700 рублей, чепчик — от 150, пеленки — от 250.

Помощь от государства будет дополнительно стимулировать молодых людей рожать детей, считает член совета по взаимодействию с институтами гражданского общества при председателе Совета Федерации Евгений Корчаго. Также вручение наборов поможет мамам (или папам), попавшим в сложную финансовую ситуацию. В числе плюсов проекта — и рост спроса на отечественные детские товары, отметил эксперт.

Ранее «Известия» писали, что Минтруд рекомендовал губернаторам принять собственные меры по стимулированию рождаемости в дополнение к действующим федеральным. Речь о дополнительных денежных выплатах, к примеру, региональном материнском капитале, улучшении жилищных условий для семей, создании 12-часовых детских садов. Дополнительная поддержка необходима, так как в последние два года рождаемость падает и демографическая ситуация может ухудшиться, отмечают чиновники.

Источник: Известия


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