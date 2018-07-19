Чепчики и подгузники подарят всем новорожденным России
Безналичные платежи от клиентов принимает в трех офисах ИД «БукЪвица»
Фотомарафон «302 удовольствия жителей славного Бердска!» объявляет «Курьер.Среда.Бердск»
Усыновить грязный сквер предложил жителям микрорайона Северный вице-мэр Бердска
Цены на бензин падают в Новосибирской области
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Молоко за «вредность» выдают сварщикам и вулканизаторщикам в Бердске
Вложения России в госдолг США сократились до 11-летнего минимума
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