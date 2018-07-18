23.04. ул.Лунная, 2а: при таком шуме не то что уснуть, новости невозможно услышать!

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Ремонт дороги около ул. Лунная, 2а перевернул ночь с днем. Ребят, может объявления на подъезды начнете вешать — время окончания вашей нужной, но шумной работы. Сейчас 23.04., а при таком шуме не то что уснуть, новости невозможно услышать. Со всем уважением к вашей тяжелой работе))