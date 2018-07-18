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AUTOBOOKING облегчит поиск автосервиса в Одессе

Автомобиль – это не только скорость и комфорт, но еще и хлопоты. Без грамотного технического обслуживания его эксплуатация не будет продолжительной.

18.07.2018 Нет комментариев

AUTOBOOKING облегчит поиск автосервиса в Одессе

Даже при бережном использовании детали и узлы машины со временем выходят из строя. Если ремонт невозможен, их приходится заменять новыми. Зачастую поломки происходят не по вине автовладельца. Например, плохие дороги и некачественное топливо вносят в это немалую лепту. И все же увеличить интервалы между ремонтом возможно. При этом важно взять за правило: избегать услуг непрофессионалов.

Знать, где искать
Выбрать СТО Одесса не составит труда. Главное – знать, куда обращаться. Ценными сведениями на этот счет располагает компания Autobooking. Благодаря ей клиент никогда не станет жертвой дилетантов. Дело в том, что рынок автосервиса в Украине растет. Ежемесячно в разных городах страны открываются новые СТО. И хотя теоретически у клиентов появляется больше возможностей, на практике это не совсем так. Некоторые бренды вообще не заслуживают внимания автомобилистов. Даже низкие цены не оправдывают такого же уровня их услуг.

Миссия Autobooking – не разоблачать сомнительные предприятия, а указывать на профессионалов. Пользуясь сайтом, каждый найдет подходящий автосервис в нужном населенном пункте. Размещенная информация объективна. Проект ценит доверие пользователей и сотрудничает только с проверенными компаниями. О том, что это не пустые слова, говорят отзывы клиентов. Люди выражают благодарность мастерам, выполнившим ремонт транспортного средства. Желательно, чтобы, воспользовавшись сервисом, пользователь также поделился своими впечатлениями.

Ремонт с гарантией в любое время суток
Услуги серьезных СТО всегда востребованы. Попасть на них можно по предварительной записи, в данном случае через Autobooking. При этом клиент сам выбирает время и масштаб ремонта. Учитывая темп современной жизни, многие компании работают круглосуточно. В каждом случае специалисты стараются как можно быстрее устранить неисправность или выполнить ТО. Любым восстановительным работам предшествует тщательная диагностика. Для этого мастера используют специальное оборудование. Некоторые виды услуг заказывают чаще других. Одна из них, к примеру – замена тормозных колодок. Несмотря на видимую простоту, данная процедура очень ответственна. От правильности монтажа зависит безопасность многих участников движения. После окончания ремонта клиенту предоставляют гарантию.


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