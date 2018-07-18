Цены на бензин падают в Новосибирской области

Потребительские цены на бензин марки АИ-98 и дизельное топливо остались без изменения
За прошедшую неделю в Новосибирске отмечено снижение потребительских цен на автомобильный бензин марок АИ-92 и АИ-95 на 0,3%.
Потребительские цены на бензин марки АИ-98 и дизельное топливо остались без изменения.
Средние потребительские цены и изменение цен на автомобильный бензин и дизельное топливо в г. Новосибирске
Вид топлива
На дату регистрации
2 июля
9 июля
16 июля
рублей за литр
в % к предыдущей дате регистрации
рублей за литр
в % к предыдущей дате регистрации
рублей за литр
в % к предыдущей дате регистрации
Бензин автомобильный
41,66
100,0
41,66
100,0
41,54
99,7
в том числе:
марки АИ-92
40,43
100,0
40,43
100,0
40,29
99,7
марки АИ-95
43,35
100,0
43,35
100,0
43,24
99,7
марки АИ-98
47,54
100,0
47,54
100,0
47,54
100,0
Дизельное топливо
45,55
100,0
45,55
100,0
45,54
100,0
На наблюдаемых АЗС в г. Новосибирске бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 40,10 до 40,85 рубля за литр, марки АИ-95 – от 42,95 до 44,20 рубля за литр, марки АИ-98 – от 45,90 до 48,20 рубля за литр, дизельное топливо – от 45,10 до 48,90 рубля за литр.
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