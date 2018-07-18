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Цены на бензин падают в Новосибирской области

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Цены на бензин падают в Новосибирской области

Бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 40,10 до 40,85 рубля за литр, марки АИ-95 – от 42,95 до 44,20 рубля за литр, марки АИ-98 – от 45,90 до 48,20 рубля за литр.

18.07.2018 Фото: tоrange.biz Нет комментариев

Цены на бензин падают в Новосибирской области

Потребительские цены на бензин марки АИ-98 и дизельное топливо остались без изменения

За прошедшую неделю в  Новосибирске отмечено снижение потребительских цен на автомобильный бензин марок АИ-92 и АИ-95 на 0,3%.

Потребительские цены на бензин марки АИ-98 и дизельное топливо остались без изменения.

 Средние потребительские цены и изменение цен на автомобильный бензин и дизельное топливо в г. Новосибирске

Вид топлива На дату регистрации
2 июля 9 июля 16 июля
рублей за литр в % к предыдущей дате регистрации рублей за литр в % к предыдущей дате регистрации рублей за литр в % к предыдущей дате регистрации
Бензин автомобильный 41,66 100,0 41,66 100,0 41,54 99,7
в том числе:
марки АИ-92		 40,43 100,0 40,43 100,0 40,29 99,7
марки АИ-95 43,35 100,0 43,35 100,0 43,24 99,7
марки АИ-98 47,54 100,0 47,54 100,0 47,54 100,0
Дизельное топливо 45,55 100,0 45,55 100,0 45,54 100,0

На наблюдаемых АЗС в г. Новосибирске бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 40,10 до 40,85 рубля за литр, марки АИ-95 – от 42,95 до 44,20 рубля за литр, марки АИ-98 – от 45,90 до 48,20 рубля за литр, дизельное топливо – от 45,10 до 48,90 рубля за литр.

 

 


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