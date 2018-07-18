Цены на бензин падают в Новосибирской области

За прошедшую неделю в Новосибирске отмечено снижение потребительских цен на автомобильный бензин марок АИ-92 и АИ-95 на 0,3%.

Потребительские цены на бензин марки АИ-98 и дизельное топливо остались без изменения.

Средние потребительские цены и изменение цен на автомобильный бензин и дизельное топливо в г. Новосибирске

Вид топлива На дату регистрации 2 июля 9 июля 16 июля рублей за литр в % к предыдущей дате регистрации рублей за литр в % к предыдущей дате регистрации рублей за литр в % к предыдущей дате регистрации Бензин автомобильный 41,66 100,0 41,66 100,0 41,54 99,7 в том числе:

марки АИ-92 40,43 100,0 40,43 100,0 40,29 99,7 марки АИ-95 43,35 100,0 43,35 100,0 43,24 99,7 марки АИ-98 47,54 100,0 47,54 100,0 47,54 100,0 Дизельное топливо 45,55 100,0 45,55 100,0 45,54 100,0

На наблюдаемых АЗС в г. Новосибирске бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 40,10 до 40,85 рубля за литр, марки АИ-95 – от 42,95 до 44,20 рубля за литр, марки АИ-98 – от 45,90 до 48,20 рубля за литр, дизельное топливо – от 45,10 до 48,90 рубля за литр.