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МЭР, а мэр, две недели люк открытый на улице Ленина (в районе Версаля), тыкни носом хоть кого-нибудь из своих, или что? Великая проблема люк закрыть?

Бездарные служащие у нас.