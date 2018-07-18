Великая проблема люк закрыть?

Цены на бензин падают в Новосибирской области
Новые рубрики добавлены в доску объявлений сайта www.kurer-sreda.ru
Молоко за «вредность» выдают сварщикам и вулканизаторщикам в Бердске
Вложения России в госдолг США сократились до 11-летнего минимума
За изнасилование девочки и убийство вынесли приговор членам банды из Искитима
Почти 69% горожан доверяют главе Бердска
Следить за горками и качелями на детских площадках призвал УК вице-мэр Бердска
Игра в Бердске: попади в мусорку через «могильную» оградку
Зафиксировать цену воды в 15 рублей за бутылку хотят в Госдуме
Надо на асфальте краской написать заветные слова.
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Ну что за обращение к Главе города! Есть ЕДДС, позвоните и сообщите по тел. 2-18-18, заявку передадут.
Нельзя так общаться, Вы же человек! Где Ваше воспитание?
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