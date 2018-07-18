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Усыновить грязный сквер предложил жителям микрорайона Северный вице-мэр Бердска

Владимир Захаров: «Дети ведь бывают усыновленные и воспитываются иной раз лучше, чем свои… Я к этому и призываю — усыновите сквер!»

18.07.2018 Автор: Слава Душин Фото: Google 4 коммент.

Усыновить грязный сквер предложил жителям микрорайона Северный вице мэр Бердска

Сквер у дома № 20 в микрорайоне Северный в Бердске

Сегодня, 18 июля, на заседании штаба ЖКХ обсуждался вопрос благоустройства придомовых территорий в Бердске. Обсуждение коснулось сквера, который находится у дома № 20 в микрорайоне Северном.
Этот сквер находится на муниципальной земле и не относится к придомовой территории. На это обратил внимание директор УК «Жилкомсервис» Андрей Гусев, находившийся на заседании.

— Однажды дом хотел взять этот сквер в свое общедомовое имущество. Но тогда мы выяснили, что эта процедура в Бердске очень сложная и нереализуемая, — сказал Андрей Гусев.

Он напомнил так же, что ранее этот сквер был исключён из федеральной программы «Комфортная среда».

Однако вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Бердска Владимир Захаров считает, что этот сквер должен относиться к придомовой территории дома № 20 в микрорайоне Северном. Тем более, что жильцы этого дома давно считают этот сквер «своим». Они ухаживают за ним, несмотря на то, что сквер находится на муниципальной земле.

— Жители готовы там поставить лавочки и все это содержать… Сквер тоже надо поддерживать в санитарном состоянии. Дети ведь бывают усыновленные и воспитываются иной раз лучше, чем свои… Я к этому и призываю — усыновите сквер, — сказал Владимир Николаевич.

Владимир Захаров сообщил, что УК «Жилкомсервис» может получить сквер в пользование для благоустройства на пять лет.

— Почти бесплатно, — подытожил Владимир Захаров.


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(4) Комментариев

  1. док

    может нам весь город усыновить.? а всех вас отправить на вольные хлеба?

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  2. ДМБ

    «Усыновить грязный сквер предложил жителям микрорайона Северный вице-мэр Бердска.
    Владимир Захаров сообщил, что УК «Жилкомсервис» может получить сквер в пользование для благоустройства на пять лет.

    — Почти бесплатно, — подытожил Владимир Захаров.»

    — Какой хитрый человек! — Чё спрашивал-то? — Я не понял…(ДМБ) %)

    Thumb up 0 Thumb down 1

  3. Аноним

    Захаров, а мэрия предполагает выплачивать людям зарплату за исполнение ими функций муниципальных работников по уходу за муниципальной землей, или вы с них за это еще хотите деньги содрать?
    «сквер в пользование для благоустройства на пять лет… — Почти бесплатно»

    Встречаются два начальника:
    — Ты своим зарплату выдаешь?
    — Нет.
    — И я нет. А они все равно на работу ходят?
    — Ходят.
    — И мои ходят. Может, вход платный сделаем? Проходит неделя.
    — Ну как, твои еще на работу ходят?
    — Ага, тока экономить начали!!!
    — ?!
    — В понедельник приходят, а в пятницу уходят.

    Thumb up 1 Thumb down 0

  4. Аноним

    не хило так-на 5 лет Люди за свои деньги наведут там порядок,а потом Захаров все это приберет к рукам,продадут под застройку и всего лишь.Земля муниципальная и не известно какой категории.Переведут в нужную им категорию и через 5 лет выкинут все лавочки ,потому что у этой земли будет хозяин.Берега отдали в аренду не на один десяток лет.А тут еще и за аренду жильцам придется платить

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