«Усыновить грязный сквер предложил жителям микрорайона Северный вице-мэр Бердска.

Сегодня, 18 июля, на заседании штаба ЖКХ обсуждался вопрос благоустройства придомовых территорий в Бердске. Обсуждение коснулось сквера, который находится у дома № 20 в микрорайоне Северном.

Этот сквер находится на муниципальной земле и не относится к придомовой территории. На это обратил внимание директор УК «Жилкомсервис» Андрей Гусев, находившийся на заседании.

— Однажды дом хотел взять этот сквер в свое общедомовое имущество. Но тогда мы выяснили, что эта процедура в Бердске очень сложная и нереализуемая, — сказал Андрей Гусев.

Он напомнил так же, что ранее этот сквер был исключён из федеральной программы «Комфортная среда».

Однако вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Бердска Владимир Захаров считает, что этот сквер должен относиться к придомовой территории дома № 20 в микрорайоне Северном. Тем более, что жильцы этого дома давно считают этот сквер «своим». Они ухаживают за ним, несмотря на то, что сквер находится на муниципальной земле.

— Жители готовы там поставить лавочки и все это содержать… Сквер тоже надо поддерживать в санитарном состоянии. Дети ведь бывают усыновленные и воспитываются иной раз лучше, чем свои… Я к этому и призываю — усыновите сквер, — сказал Владимир Николаевич.

Владимир Захаров сообщил, что УК «Жилкомсервис» может получить сквер в пользование для благоустройства на пять лет.

— Почти бесплатно, — подытожил Владимир Захаров.