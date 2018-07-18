Молоко за «вредность» выдают сварщикам и вулканизаторщикам в Бердске

Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок разместил электронный аукцион на поставку молока питьевого для выдачи сотрудникам, занятым на вредных работах. Заказчиком выступило МУП «Бердское автотранспортное предприятие». Сейчас проходит этап подачи заявок. Начальная (максимальная) цена контракта — 48633,0 российских рубля. Количество единиц — 2150 бутылок по 0,5 л.

— Это данные на основании проведенной спецоценки условий труда. У нас 130 человек, по спецоценке, конкретным категориям работников предполагается выдача молока. Исходя из этой нормы рассчитан объём. Мы провели спецоценку, нам сказали, что конкретным категориям работников, таким как сварщик, вулканизаторщик, положено молоко. Мы, соответственно его им даём. Закон требует — мы это делаем. Это хозяйственная деятельность предприятия. — сообщила «Курьер. Среда. Бердск» директор БАТП Елена Бороздина.

Кто именно попадает под категорию людей, работающих на вредных условиях труда прописано в приказе Минздравсоцразвития РФ от 16 февраля 2009 г. № 45н. Документ регламентирует порядок и нормы выдачи молока за вредные условия труда, варианты равноценных пищевых продуктов и перечень производственных факторов, неблагоприятно влияющих на здоровье человека. В приказе приводятся характеристики условий труда, обуславливающие необходимость выплат работникам в форме молочных продуктов. Это, к примеру, близкое нахождение и работа с органическими или неорганическими соединениями, соединениями металлов, с патогенами и микроорганизмами, или же в условиях, где можно получить дозу ионизирующего излучения.

— Норма бесплатной выдачи молока составляет 0,5 литра за смену независимо от продолжительности смены. Если время работы во вредных условиях труда меньше установленной продолжительности рабочей смены, молоко выдается при выполнении работ в указанных условиях в течение не менее чем половины рабочей смены, — прописано в документе.

При формировании аукциона закупки, БАТП были установлены требования, соответствующие нормам Минздравсоцразвития, а именно:

Молоко питьевое коровье пастеризованное.

Массовая доля жира – не менее 2,5 %, консистенция однородная, без осадка.

Соответствие ГОСТ 31450-2013 «Молоко питьевое. Технические условия».

Упаковка объёмом не менее 0,5л и не более 0,6 л.

Выдача молока на предприятиях может быть заменена другим молочным продуктом, однако далеко не все из них попадают в число «разрешенных», так как не могут быть полноценной альтернативой функций молока. Но заменить его можно: кисломолочными жидкими продуктами, в том числе обогащенными, с содержанием жира до 3,5% (кефир разных сортов, простокваша, ацидофилин, ряженка), йогуртом с содержанием жира до 2,5% — 500 гр., творогом не более 9% жирности — 100 гр., сыром не более 24% жирности — 60 гр. Количество рассчитано с учётом на одного человека и одну рабочую смену. Объём продуктов для диетического (лечебного и профилактического) питания при вредных условиях труда устанавливается в заключении, разрешающем их применение.

Чаще всего на предприятиях с вредными условиями труда осуществляется поставка работникам именно молока, а не других его вариаций. Ведь, так называемое, «молоко за вредность» уже стало исторической традицией. Ещё в 1918 году Председатель СНК В. И. Ленин утвердил выдачу молока голодающим рабочим Путиловского завода в Петрограде. После этого, обеспечение молоком и «спецжирами» начало проходить повсеместно для поддержания физических сил работников. Практика показала, что недостаточно хорошее питание может значительно снизить сопротивляемость организма негативным воздействиям вредных производственных факторов. Страна уже давно переступила порог лютого голода прошлого века, и питание работающих с того времени значительно улучшилось, однако тема остаётся актуальна до сих пор.

— Молоко снижает кислотность, а иногда это приводит и к диарее, и к гастриту, и к язве желудка. Тут без детального медицинского обследования, без диспансеризации так огульно всем назначать молоко, я считаю, что может быть и вредно. Вообще, среди медиков нет однозначного отношения, является ли молоко тем продуктом, который надо давать за вредность, или, наоборот, вредно оно само, — считает заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Олег Куликов, пишет сайт Коммерсантъ.

Несмотря на прописанную обязательность обеспечения работников молочной продукцией, каждый человек, согласно трудовому законодательству, имеет полное право отказаться от такой возможности, и запросить материальную компенсацию. Для этого достаточно предоставить письменное заявление на отказ руководителю предприятия. Такая замена должна быть предусмотрена в коллективном договоре, если нет — в трудовом.

Уже почти 100 лет, как работникам вредных производств выдают молоко в качестве нейтрализации негативного воздействия. Возможно, время менять способы борьбы с этой проблемой, и, улучшать условия непосредственно на территории самого предприятия?